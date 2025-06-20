Экономика

Псковская область заняла 71 место в рейтинге развития регионов

Псковская область заняла 71 место в рейтинге развития регионов по итогам 2024 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Фотография: Анна Тягунова

Рейтинговый балл Псковской области за 2024 год составил 33,66, что на 2,56 балла больше, чем за 2023 год (31,10).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2024 год заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

8 место - Ленинградская область;

32 место - Вологодская область;

40 место - Калининградская область;

42 место - Мурманская область;

59 место - Арханглельская область;

63 место - Новгородская область;

68 место - Ненецкий автономный округ;

69 место - Республика Карелия.

Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики и ее эффективности, также учитывались показатели бюджетной и социальной сферы.

Результаты рейтинга показывают, что в 2024 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Значение интегрального рейтинга выросло по сравнению с предыдущим годом у 76 регионов, а снизилось только у девяти, причем у большинства из них снижение было незначительным – менее 1,5 балла.