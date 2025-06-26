Строительная отрасль переживает важный этап оптимизации регулирования — уже несколько лет власти последовательно снижают административную нагрузку на застройщиков. На ПМЭФ-2025 в центре дискуссии оказался вопрос о том, как продолжить этот процесс, не потеряв в качестве контроля. Ответ нашли в цифровизации — прозрачные процессы делают избыточные проверки просто ненужными. Об этом рассказал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
«Каждый день простоя оборачивается прямыми финансовыми потерями для застройщика. При нынешних ставках проектного финансирования снижение административного давления и сокращение инвестиционно-строительного цикла позволяет существенно экономить средства», — объясняет Антон Мороз. Он принял участие в сессии «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства» на ПМЭФ.
Цифры говорят за себя, продолжил Антон Мороз: за последние пять лет количество обязательных документов для строительства сократилось почти вдвое — с 1168 до 600. Сроки типовых проектов ужались с 2181 дня до 1250. Амбициозная цель — к 2030 году весь цикл от идеи до ввода в эксплуатацию должен составлять не более 1000 дней.
«Невозможно не перевести в цифровой вид все, в том числе и проверки», — отмечал на форуме министр строительства Ирек Файзуллин. Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что цифровизация строительства — ключевой фактор снижения издержек и повышения эффективности отрасли.
По словам вице-президента «Нострой», важнейшим достижением стало внедрение Единого реестра контрольных мероприятий (ЕРКНМ), который координирует Генпрокуратура. Теперь проверяющий орган не может просто прийти с проверкой — он должен объяснить прокурору необходимость мероприятия.
Вице-президент «Нострой», курирующий цифровую трансформацию отрасли, последовательно выступает за интеграцию данных между различными ведомствами и регионами для создания единого достоверного информационного пространства.
На ПМЭФ-2025 также обсудили соглашение между правительством Москвы и Сколтехом о внедрении искусственного интеллекта во все этапы градостроительной деятельности. Президент Татарстана Рустам Минниханов представил региональный опыт IT-решений в строительстве и ЖКХ.
Антон Мороз уверен, что снижение регуляторного давления через мониторинг ситуации в регионах и активное участие строительного сообщества в совершенствовании цифровой вертикали позволяет отрасли адаптироваться к новым вызовам. Прозрачность процессов становится лучшей защитой от избыточного регулирования, а единые информационные системы — основой для конструктивного диалога бизнеса и власти.