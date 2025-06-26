Экономика

Антон Мороз: Цифровые инструменты кардинально меняют логику надзора

Строительная отрасль переживает важный этап оптимизации регулирования — уже несколько лет власти последовательно снижают административную нагрузку на застройщиков. На ПМЭФ-2025 в центре дискуссии оказался вопрос о том, как продолжить этот процесс, не потеряв в качестве контроля. Ответ нашли в цифровизации — прозрачные процессы делают избыточные проверки просто ненужными. Об этом рассказал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

«Каждый день простоя оборачивается прямыми финансовыми потерями для застройщика. При нынешних ставках проектного финансирования снижение административного давления и сокращение инвестиционно-строительного цикла позволяет существенно экономить средства», — объясняет Антон Мороз. Он принял участие в сессии «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства» на ПМЭФ.

Цифры говорят за себя, продолжил Антон Мороз: за последние пять лет количество обязательных документов для строительства сократилось почти вдвое — с 1168 до 600. Сроки типовых проектов ужались с 2181 дня до 1250. Амбициозная цель — к 2030 году весь цикл от идеи до ввода в эксплуатацию должен составлять не более 1000 дней.

«Невозможно не перевести в цифровой вид все, в том числе и проверки», — отмечал на форуме министр строительства Ирек Файзуллин. Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что цифровизация строительства — ключевой фактор снижения издержек и повышения эффективности отрасли.

По словам вице-президента «Нострой», важнейшим достижением стало внедрение Единого реестра контрольных мероприятий (ЕРКНМ), который координирует Генпрокуратура. Теперь проверяющий орган не может просто прийти с проверкой — он должен объяснить прокурору необходимость мероприятия.

«Цифровые инструменты кардинально меняют логику надзора. Повышение прозрачности процессов через единые системы учета снижает потребность в избыточном контроле — регуляторы получают данные в режиме реального времени, не создавая дополнительную нагрузку на бизнес», — отмечает Антон Мороз.

Вице-президент «Нострой», курирующий цифровую трансформацию отрасли, последовательно выступает за интеграцию данных между различными ведомствами и регионами для создания единого достоверного информационного пространства.

В сентябре 2024 года в тестовом режиме начал работу цифровой реестр в системе «Стройкомплекс.РФ». Это единая государственная информационная система для управления градостроительной деятельностью. Она охватывает все этапы жизненного цикла объекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Цель системы — сократить сроки согласований на 40%, обеспечить онлайн-отслеживание статусов проектов и снизить коррупционные риски.

«С самого начала масштабного сокращения админбарьеров мы регулярно мониторим ситуацию в регионах, выявляя сложности застройщиков. Цифровые инструменты позволяют не только ускорить процессы, но и сделать их максимально прозрачными для всех участников», - пишет Антон Мороз.

На ПМЭФ-2025 также обсудили соглашение между правительством Москвы и Сколтехом о внедрении искусственного интеллекта во все этапы градостроительной деятельности. Президент Татарстана Рустам Минниханов представил региональный опыт IT-решений в строительстве и ЖКХ.

Антон Мороз уверен, что снижение регуляторного давления через мониторинг ситуации в регионах и активное участие строительного сообщества в совершенствовании цифровой вертикали позволяет отрасли адаптироваться к новым вызовам. Прозрачность процессов становится лучшей защитой от избыточного регулирования, а единые информационные системы — основой для конструктивного диалога бизнеса и власти.