Экономика

Объем производства молока в Псковской области в 2025 году уже достиг почти 100 тысяч тонн

Псковская область продолжает наращивать объемы производства молока и поголовья сельскохозяйственных животных, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотография: правительство Псковской области

За пять месяцев текущего года объем производства молока во всех категориях хозяйств достиг 99,4 тысячи тонн, что демонстрирует прирост на 103,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, сельскохозяйственные предприятия показали увеличение объема производства молока на 104,5% и зафиксировали рост поголовья коров молочного направления на 100,3%.

Также отмечается значительный рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение составило 19,4 тысячи тонн, что превосходит среднеотраслевой показатель на 111,2%.

В отчетном периоде зафиксирован и рост продуктивности молочного животноводства. Здесь средней надой молока на одну фуражную корову увеличился на 112% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достиг порядка 3,7 тысячи килограмм.

Лидерами среди хозяйств по данному показателю на 1 июня 2025 года являются ООО «Гдов Молоко» Гдовского района и ОАО «Красное Знамя» Новосокольнического района с надоем молока по более чем 5 тысяч кг на фуражную корову, а также ООО «Слактис» Великолукского района с надоем молока более 4,7 тысячи кг на фуражную корову.