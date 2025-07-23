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Экономика

Россия заняла 15 место в Европе по доступности бензина

28.07.2025 10:50|ПсковКомментариев: 0

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина, наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, свидетельствует исследование РИА Новости.

Цены на бензин в Европе в первой половине 2025 года преимущественно снижались. Исключением стали только январь и большая часть июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое увеличение нефтяных цен с последующим резким откатом. В связи с этим в конце июня 2025 года цена бензина была ниже, чем в начале января, практически во всех европейских странах, за исключением России, Белоруссии и Казахстана. Увеличение цен в этих странах, вопреки общему тренду, обусловлено инфляционными процессами, поясняют эксперты.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 литров 95-го бензина.

Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 40 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 62,3 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,7%.

Во всех странах, кроме трех, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Норвегии (-8,7%), Швеции (-8,0%) и в Венгрии (-5,4%). Рост цен, как уже отмечалось, произошел только в Белоруссии (+6,6%), России (+2,7%) и в Казахстане (+1,9%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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