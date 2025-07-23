Минсельхоз сохранит прогноз урожая зерна в 2025 году

«В текущем году в отдельных регионах Юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в министерстве, в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн.