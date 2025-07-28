Экономика

В псковской агрофирме «Победа» за полгода собрали 200 тонн томатов

Агрофирму «Победа» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«200 тонн томатов и около 830 тонн огурцов уже собрали за полгода. В целом планы по всем показателям мы выполняем. По огурцу были небольшие проблемы из-за погодных условий. Своей продукцией мы сначала обеспечиваем свой рынок, затем отправляем ее, в том числе, и в Санкт-Петербург», - рассказала агроном предприятия Ольга Берестова.

Сейчас на предприятии планируется модернизация котельной. Недавно было сделано удалённое управление зимней досветкой рассады в теплицах.

«В связи с тем, что огурец не востребован, мы посадили вторую очередь томатов. 500-600 тонн томатов получим. Картофель уже начали собирать», - сказал генеральный директор, депутат Собрания депутатов Псковского района Виктор Гречин.

Производство овощей закрытого грунта налажено на промышленной основе в теплично-овощном комбинате площадью 6 гектаров. Тепличный комбинат ежегодно производит от 1300 до 1500 тонн овощей. В 2024 году сбор овощей составил 1687 тонн, в том числе огурцов – 979 тонн, томатов – 706 тонн.

Основным видом деятельности агрофирмы «Победа» является смешанное сельское хозяйство: организация занимается как выращиванием овощей, так и разведением, выращиванием и воспроизводством крупного рогатого скота молочного направления, производством молока.

По состоянию 1 января поголовье крупного рогатого скота в ЗАО «Агрофирма «Победа» составляло 1429 голов, из них 770 голов коров, 659 голов молодняка, 150 голов нетелей и 2 телки. Производство молока за 2024 год составило 5,551 тысячи тонн, надой на одну фуражную корову составил 7 275 кг. По состоянию на 1 июля поголовье крупного рогатого скота составляет 1426 голов, из них 753 головы дойного стада. Производство молока за шесть месяцев текущего года составило 2,887 тысячи тонн (плюс 238,6 тонн к аналогичному периоду 2024 года). Надой на одну фуражную корову составил 3 885 кг.

В настоящее время основной рынок сбыта продукции – это оптовая реализация молока на АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».