Экономика

Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента

Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Как отмечается, дефляция на продовольственные товары с 22 по 28 июля составила 0,24% после 0,27% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%, а на остальные продукты питания — увеличились на 0,1%.

Цены на непродовольственные товары с 22 по 28 июля замедлили рост до 0,01% с 0,08% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены возросли на 0,15% против 0,08% на с 15 по 21 июля.

Как уточняли в правительстве в середине июля, Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%. При этом там допустили возможность корректировки до уровня ниже семи процентов при сохранении текущей динамики.