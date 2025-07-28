Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
Вакансии в «Россетях»
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Плюсы РКО в банке ПСБ
Баня «Гельдт» открывается 1 августа
Бизнес в Великих Луках
Мошенники под видом операторов
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Лев в клетке
в мире викингов
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Экономика 28.07.2025 10:500 Россия заняла 15 место в Европе по доступности бензина 01.08.2025 08:001 Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей 31.07.2025 13:330 Рост собственных доходов в Островском районе за 6 лет увеличился на 65% 31.07.2025 08:400 Россияне заложили около миллиона транспортных средств в 2025 году 30.07.2025 21:290 Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента 30.07.2025 15:170 СОБЫТИЕ: Открытие офиса регионального отделения «Деловой России»
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 27.07.2025 08:203 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 28.07.2025 18:400 Новый «котопритон» обнаружили псковские волонтеры на улице Юбилейной 25.07.2025 11:453 Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

01.08.2025 08:00|ПсковКомментариев: 1

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа данных Росстата.

Профсоюзы оценили долги по зарплате за первый квартал 2025 года в 2,4 млрд рублей : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть, пишет РИА Новости.

Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).

Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 243 человека
01.08.2025, 08:200 Россияне стали скупать WiFi-роутеры из-за блокировок интернета 01.08.2025, 08:001 Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей 01.08.2025, 07:240 Вахта Памяти стартует в Невельском районе 1 августа 01.08.2025, 07:000 Маркировка колбас и повышение пенсий: новые законы вступают в силу 1 августа
31.07.2025, 22:000 Популярность Лабубу среди россиян объяснил маркетолог 31.07.2025, 22:001 Три водоёма в Псковской области признаны непригодными для купания 31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковской области прошёл праздничный водосвятный молебен 31.07.2025, 21:200 Что изменится в жизни россиян с 1 августа
31.07.2025, 21:000 Как летом избежать обезвоживания, рассказал врач 31.07.2025, 21:000 В Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи 31.07.2025, 20:580 Владимир Путин объявил благодарность директору водоканала Великих Лук Евгению Шумайлову 31.07.2025, 20:400 Мобильный пункт забора крови будет работать в Пскове 1 августа
31.07.2025, 20:200 На Струги Красные обрушился сильный ливень и гроза 31.07.2025, 20:130 Концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах 31.07.2025, 20:000 Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области ночью 1 августа 31.07.2025, 19:400 Состоялся чемпионат по плаванию МЧС России по Псковской области
31.07.2025, 19:200 Работы по строительству модульной почты активно ведутся в деревне Выбор Новоржевского округа 31.07.2025, 19:000 Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе 31.07.2025, 18:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об упразднении самозанятости 31.07.2025, 18:200 На псковича, укравшего кошелёк, завели уголовное дело
31.07.2025, 18:180 Сколько стоит ездить на новом кроссовере? Меньше, чем вы думаете 31.07.2025, 18:050 «Пастырь»: Таинство венчания 31.07.2025, 18:000 Выставка «Настоящая Россия» откроется в Изборске 8 августа 31.07.2025, 17:590 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 августа
31.07.2025, 17:560 Цифровая небезопасность 31.07.2025, 17:550 «Онлайн-брифинг»: Точки развития Островского района. ВИДЕО 31.07.2025, 17:510 Грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 августа 31.07.2025, 17:500 Могут ли приставы зайти в квартиру без разрешения должника, ответили псковичам
31.07.2025, 17:490 В Локне и Великих Луках откроются две новые ветаптеки, аттестованные Россельхознадзором 31.07.2025, 17:470 Прощание с архитектором Андреем Лебедевым состоится 2 августа в Выбутах 31.07.2025, 17:410 Музейные объекты Пушкинского заповедника от непогоды не пострадали 31.07.2025, 17:402 Дмитрий Быстров: Чем больше и крепче ТОСы, тем лучше развивается территория
31.07.2025, 17:320 В Пскове продавец «продуктов с помойки» продал телефон соседки и купил алкоголь 31.07.2025, 17:260 В первом полугодии СЗФО занял третье место по числу DDoS-атак – аналитики  31.07.2025, 17:240 Псковичу-наркоторговцу дали 12 лет строгого режима 31.07.2025, 17:200 День дружбы провели в Великих Луках
31.07.2025, 17:110 Дело об убийстве супруга женой в Дновском районе передано в суд  31.07.2025, 17:010 Роскомнадзор обвиняет Псковский перинатальный центр в нарушении закона о защите персональных данных 31.07.2025, 16:540 Псковские аграрии выбирают «цифру» 31.07.2025, 16:530 Музей Победы предлагает псковичам увековечить фронтовые письма
31.07.2025, 16:510 Проект помощи участникам СВО «Время жить» стартует в Пскове 31.07.2025, 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши 31.07.2025, 16:330 «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025». ВИДЕО 31.07.2025, 16:310 Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» завершает работу в Пушкинском заповеднике. ФОТО
31.07.2025, 16:290 Экс-полицейский попал под суд в Дедовичах за освобождение впоследствии погибшего нарушителя  31.07.2025, 16:160 Пскович может лишиться свободы на семь лет за похищенный корм и проникновение в магазин 31.07.2025, 16:150 Жителей Острова-3 поблагодарили за терпение при обновлении коммунальных сетей 31.07.2025, 16:060 Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН
31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору 31.07.2025, 15:572 Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов 31.07.2025, 15:450 Стрелять из средневековых пушек будут на фестивале «Железный град» в Изборске 31.07.2025, 15:340 Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ
31.07.2025, 15:160 Дмитрий Быстров: В этом году Островский район планирует принять более 40 тысяч туристов 31.07.2025, 15:100 «Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия «моргачей» 31.07.2025, 15:060 Вокалистка из Петербурга приглашает псковичей на концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» 31.07.2025, 14:520 Делай ТОС, два, три. ИНФОГРАФИКА
31.07.2025, 14:440 Паспорт и юбилейную медаль вручили переехавшему в Псковскую область из Латвии ветерану 31.07.2025, 14:410 Сотрудник завода «Титан-Полимер» стал бронзовым призером конкурса «Лучший по профессии» 31.07.2025, 14:360 Договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем призвали псковских дачников 31.07.2025, 14:270 МегаФон обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика
31.07.2025, 14:260 Остров активно развивается как туристический центр — глава районного Собрания 31.07.2025, 14:130 Среднемесячная температура выше нормы ожидается в августе в Псковской области 31.07.2025, 14:010 Асфальт уложили на расширенном перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 31.07.2025, 13:590 Подать заявку на премию «Предприниматель года» могут псковичи до 1 октября
31.07.2025, 13:470 Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность 31.07.2025, 13:430 «Дневной дозор»: Как преодолеть кадровый кризис в местном самоуправлении? 31.07.2025, 13:410 Второй круг Юношеской футбольной лиги Северо-Запад возобновится 2 августа в Великих Луках 31.07.2025, 13:340 Открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» состоится в Пскове 15 августа
31.07.2025, 13:330 Рост собственных доходов в Островском районе за 6 лет увеличился на 65% 31.07.2025, 13:150 Соревнования для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут в Великих Луках 31.07.2025, 13:120 Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет 31.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии Островского района
31.07.2025, 13:000 Почти 500 детей из Псковской области пройдут патриотические смены «Время юных героев» 31.07.2025, 12:560 Велопробег из Пскова до Идрицы состоялся в честь победы в Великой Отечественной войне 31.07.2025, 12:500 Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы 31.07.2025, 12:470 Опубликована афиша мероприятий к 95-летию ВДВ в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru