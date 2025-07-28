Экономика

Александр Братчиков: Отказываться от самозанятых точно не стоит

Именно благодаря появлению такой категории налогоплательщиков, как самозанятые, получилось вывести малый бизнес из тени, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM), комментируя предложение упразднить статус самозанятых, которое обсуждают в Госдуме.

Предложение увеличить самозанятым ставку налога, по его мнению, будет способствовать развитию теневой экономики, поэтому инициативу об упразднении самозанятости он считает нецелесообразной.

«Я считаю, что отказываться от самозанятых точно не стоит, потому что это позволило вывести из тени тот бизнес, который никогда не платил налоги. В первую очередь, это такие сферы, как слесари, строители, перевозчики, также это сфера обслуживания, парикмахерские, маникюр. Люди работают сами на себя, и они в принципе никогда не платили налогов. А исходя из того, что они становятся самозанятыми и платят налоги, это позволяет получать некий бюджет и контролировать, что происходит на рынке труда. Часть бизнеса попытается уйти в тень, но это сделать будет значительно сложнее из-за налоговой инспекции», - сказал Александр Братчиков.