Экономика

Олег Брячак выступил с инициативами по изменению тарифного регулирования

5 августа в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пскове прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам тарифов, цен и социальной справедливости. С докладом выступил председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак.

Фотографии: Валерия Андреева / ПЛН

В своей речи Олег Брячак не только дал оценку текущей экономической ситуации, но и представил конкретные предложения партии по защите граждан от последствий роста цен и тарифов.

По словам Олега Брячака, в условиях специальной военной операции основная финансовая нагрузка легла на население, тогда как крупнейшие экономические игроки демонстрируют рекордную прибыль: «Так, тарифы ЖКХ уже проиндексированы в среднем на 12%, достигая в отдельных регионах 19%, а цены на продовольствие и услуги растут темпами, значительно опережающими официальную инфляцию», — заявил он.

Спикер привёл данные по темпам роста стоимости продуктов за последние четыре года: «Картофель — плюс 87%, лук — 121%, яблоки — 61%, твёрдые сыры — 48%, говядина — 52%, мороженая рыба — 61%, бананы — 115%, печенье — 54%. Это данные, которые показывают, насколько резко изменилась потребительская корзина простого человека. И это сопровождается ростом задолженности по коммунальным платежам, которая превысила 800 миллиардов рублей. А с учётом долгов ресурсоснабжающих организаций, общая сумма приближается к полутора триллионам», — отметил лидер регионального отделения партии.

В контексте роста цен Олег Брячак напомнил, что чистая прибыль банков в 2023 году составила 3,3 трлн рублей, а в 2024 — уже 3,8 трлн. Ритейлеры также демонстрируют значительный рост: «X5 Group увеличила оборот на 24,2% до 3,9 трлн рублей. “Магнит” получил чистую прибыль в размере 50 млрд. Это деньги, которые получены в условиях ухудшающейся покупательской способности населения».

Он также указал на взрывной рост цен в секторе недвижимости: «Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 86% с начала СВО, а ипотечные ставки вне господдержки достигали 30–35%».

Олег Брячак подчеркнул, что такая диспропорция подрывает принципы общественной солидарности: «Когда звучат призывы к сплочению, а в ежедневном бюджете семьи всё отчётливее видны “дефицитные дыры”, продолжать идти по пути одностороннего перераспределения ресурсов становится не просто ошибкой, но и прямым риском ослабления внутреннего фронта».

Депутат напомнил о том, что «Справедливая Россия» не ограничивается критикой, а последовательно выдвигает конкретные предложения.

«Наша позиция чёткая: экономическая политика не может строиться на принципах избирательной выгоды. Если страна живёт в условиях форс-мажора, то вклад в общее дело должны вносить все — соразмерно своей устойчивости. Это означает ограничение торговых надбавок, заморозку цен на социально значимые товары, снижение ключевой ставки, справедливое налогообложение сверхдоходов», — подчеркнул он.

Отдельно Олег Брячак остановился на политических инициативах, с которыми «Справедливая Россия» уже выходила на федеральный уровень. В числе наиболее значимых — предложение об отмене транспортного налога: «Если человек не ездит и не заправляет автомобиль, почему он должен платить налог? Это несправедливо. Я лично дважды выходил с инициативой по отмене транспортного налога в Псковском областном Собрании, но большинство отклоняет эти предложения», — напомнил спикер.

Партия, по его словам, настаивает на введении государственного регулирования тарифов на мобильную связь и интернет, заморозке роста тарифов ЖКХ, отказе от маркировки товаров, способной повысить розничные цены, а также стабилизации цен на продовольствие.

«Мы обратились к правительству с инициативой о программе господдержки производителей детского питания и предложением зафиксировать цены на продукты для детей. Выступали против повышения тарифов на электроэнергию в июле. Предлагали мораторий на рост тарифов естественных монополий и аудит в сфере ЖКХ», — пояснил он.

Олег Брячак также заявил, что по итогам пресс-конференции намерен направить депутатский запрос в адрес прокуратуры Псковской области и управления Федеральной антимонопольной службы с требованием проверить обоснованность повышения тарифов.

«Мы не голосуем за всё подряд. Каждую инициативу оцениваем с точки зрения пользы для граждан. Если мера несправедлива — мы будем против. Если требует корректировки — мы предлагаем разумную альтернативу», — отметил он.

В завершение выступления спикер ещё раз напомнил о сути происходящего: «Сегодня остро стоит вопрос не только о росте цен, но и о равенстве участия. Недопустимо, чтобы одни затягивали пояса, а другие — извлекали сверхдоходы за счёт этой жертвы. Участие в судьбе страны измеряется не декларациями, а конкретными мерами».

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» продолжает сбор предложений и инициатив в регионах в рамках всероссийской кампании по пересмотру тарифной политики.