Экономика

Число регионов России с двузначной инфляцией снизилось вдвое

В июне число субъектов России с двузначной инфляцией составило 36. Впрочем, их количество уменьшается из-за жесткой политики регулятора — к концу I квартала регионов из инфляцией выше 10% было 57, заявили в пресс-службе Банка России.

Несмотря на то, что число субъектов снизилось вдвое, это всё еще ниже декабрьских показателей — тогда было 20 регионов с двузначным ростом цен.

К основным факторам, которые способствуют раскручиванию инфляции, относится увеличение госрасходов — это приводит к росту денежной массы и усиливает инфляционное давление, отметила главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова. Дефицит бюджета России за семь месяцев уже превысил прогнозируемые за год 3,8 трлн — сейчас он составляет 4,9 трлн.

Кроме того, значительным фактором инфляции остается рост цен на основные товары для потребителей — бензин, лекарства, которые занимают значительную долю в потребительской корзине, пишут «Известия». Из-за этого у населения повышаются инфляционные ожидания, подчеркнул управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Главным фактором замедления инфляции стала жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. С октября 2024 года по июнь 2025 года регулятор удерживал ключевую на рекордно высоком уровне в 21%. В начале лета он начал постепенно смягчать ее, уже 25 июля он снизил ставку до 18%. Также жесткая политика Центробанка укрепила рубль. По данным ЦБ, 8 августа курс составил 79,3 рубля за доллар — с начала года нацвалюта окрепла почти на четверть.

