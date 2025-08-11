Экономика

На тему получения социальных налоговых вычетов для псковичей проведут онлайн-вебинар

УФНС России по Псковской области приглашает налогоплательщиков принять участие в онлайн-вебинаре «Возможность получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке», который состоится 12 августа в 11:00.

В ходе вебинара спикер, заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС России по Псковской области Елена Лукина, расскажет участникам встречи о порядке получения социальных вычетов в упрощенном порядке.

Будут рассмотрены вопросы о том, каким образом получить налогоплательщику налоговый вычет в упрощенном порядке, где он получит предзаполненное заявление на получение налогового вычета, каким образом его направить в налоговый орган, нужно ли при этом направлять подтверждающие документы и т. д.

Кроме того, на онлайн-встрече специалист налоговой службы расскажет о преимуществах данного способа получения вычетов и ответит на актуальные вопросы.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.