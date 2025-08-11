Экономика

Производство пива в России за семь месяцев выросло на 2,4%

Производство пива в январе - июле 2025 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 543,63 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

При этом производство сидра, пуаре и медовухи увеличилось на 10,3%, до 8,27 млн дал. Всего выпуск напитков брожения возрос на 2,5%, до 551,89 млн дал.

Производство пива крепостью до 8,6% увеличилось на 1,6%, до 471,57 млн дал, выше 8,6% - снизилось на 6,1%, до 44,9 тыс. дал. Выпуск пивных напитков вырос на 8%, до 72 млн дал.

Выпуск сидра за семь месяцев увеличился на 9%, до 5,8 млн дал. Производство пуаре снизилось на 4,4%, до 140,9 тыс. дал, медовухи - выросло на 14,9%, до 2,34 млн дал.