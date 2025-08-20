Экономика

«Дневной дозор»: Улучшилось ли социально-экономическое положение россиян за последние 3 года?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Улучшилось ли социально-экономическое положение граждан за последние 3 года? Верить ли в статистике ВЦИОМ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что россияне сейчас живут лучше, чем до начала специальной военной операции.

«Нет никакого падения жизненного уровня, есть рост! Сегодня народ себя чувствует гораздо лучше, чем три года назад», - заявил Валерий Федоров.

Глава ВЦИОМ сообщил, что усталость от СВО, согласно опросам, «если и есть, то информационная», но в целом люди «разделяют четыре цели СВО, которые обозначил президент». По его словам, новое поколение россиян, которые взрослеют во время спецоперации, толерантнее к государственной политике и больше значения придает патриотизму. Также Валерий Федоров считает, что за последние годы доля бедных и тех, кому не хватает денег на продукты, резко сократилась. По его мнению, благодаря СВО в стране произошло облагораживание социальной структуры. Социальные лифты заработали гораздо интенсивнее, чем раньше, появилось гораздо больше престижных, статусных и высокодоходных профессий. Все стали жить лучше, за исключением тех, кто «сделал свой выбор и решил лучше рыскать по тбилисским помойкам, чем жить в стране, которая "воюет с соседями". А те, кто здесь — с доходами все нормально, безработица отсутствует», - добавил глава ВЦИОМ.

Помимо улучшения качества жизни среди граждан он отметил и то, что психологическое состояние населения тоже улучшилось, число людей, которые испытывают «неуверенность в завтрашнем дне», сократилось.

«Нет никакого падения жизненного уровня, есть рост! Посмотрите на статистику. Сегодня народ себя чувствует гораздо лучше, чем три года назад. Даже лучше, чем в 2021 году, то есть до начала СВО. Лучше в имущественном плане, в плане адаптации к реальности, в плане уверенности в завтрашнем дне и надежды на то, что дальше будет лучше», - сообщил Валерий Федоров.

Так как же так происходит? Внешние условия стали менее благоприятными, кризис за кризисом, то коронавирус, то СВО, а исследования ВЦИОМ показывают рост благосостояния и уверенности в завтрашнем дне? Действительно ли социально-экономическое положение граждан за последние три года улучшилось? Появилась ли у граждан «уверенность в завтрашнем дне»? Верить ли в этом вопросе данным ВЦИОМ? Мнение наших экспертов узнаем в программе «Дневной дозор».

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании, экс-глава комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян с результатами опроса ВЦИОМ и заявлением Валерия Федорова о том, что социально-экономическое положение граждан за последние годы улучшилось, не согласен. Да, может быть, в Москве кто-то и стал лучше жить, добавил Армен Мнацаканян, но наш регион на столичные агломерации не похож.

«Надо же иногда смотреть на реальную жизнь. Мы же видим, насколько кругом уже размеренно все идет. Люди просто привыкли к тому, что происходит у нас, понимаете? Привыкли к тому, что у нас идет СВО. Привыкли к тому, что у нас цены растут, коммунальные платежи растут. Уже привыкаем, что мобильный интернет отключается. При этом операторы берут деньги по полной. Никто не говорит: «Давайте возместим стоимость интернета, которым вы не пользуетесь». И говорить о том, конечно, что у нас улучшения, может быть, стоит где-то в крупных мегаполисах, как Москва и Питер. Может быть, что-то хорошо стало там. У них там ничего не меняется, у меня такое ощущение. Потому что я был там, они все живут своей жизнью. Мы живем теми же цифрами, которые есть. Поэтому я могу только так сказать: люди просто начали считать те деньги, которые у них есть, и живут за счет этих денег, как говорится, от зарплаты до зарплаты, выплачивая коммунальные платежи и все прочее. Говорить о том, что оно лучше стало - я с этим не соглашусь. У нас идет подорожание всего - и строительного материала, и всего прочего. У нас уже дефицит кадров в строительной сфере, везде. Поэтому я считаю, что бюджет у нас в этом году вообще будет очень в строгом режиме соблюдаться. Я считаю, что сегодня говорить о том, что мы лучше жили, не надо. Но люди привыкли к тому, что мы живем четко по тем деньгам, которые есть в кармане и бюджете. При этом, не знаю, ВЦИОМ не забывает, что мы все-таки живем в рамках очень строгих ограничений, в рамках санкций. Каждый день кто-то с нашей "поляны" уходит. Вот вчера Sony уходил, к примеру, говорят. У нас кто-то уходит, торговые партнеры уменьшаются. Не могу сказать, что у нас хорошо. Но то, что у нас стабильно, это да».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак тоже не считает результаты опроса ВЦИОМ о том, что социально-экономическое положение граждан за последние три года улучшилось, отражающими объективную реальность. По словам Олега Брячака, возможно, у тех, кто сидит в кабинетах московских министерств и ведомств, все хорошо, но за пределами этих кабинетов ситуация иная.

«Если мы с вами возьмем Росстат, он является структурой какого-то из министерств, по-моему, там чуть ли не министерства экономического развития, которое заказывает определенные, значит, цифры, которые им надо, все это оплачивает. Это делают их сотрудники. Естественно, все те, значит, данные, которые они собирают, очень красиво выглядят, и они, что самое плохое, отправляются наверх. Отправляются уже министрам, отправляются нашему президенту, и уже верховные руководители опираются на данные недостоверные. Вообще, это пагубная очень практика, потому что если мы не будем признавать проблему, мы не сможем ее решать. С учетом последних отключений даже интернета и тех заработных плат, которые получают наши граждане, мне кажется, что вряд ли они стали лучше жить. Я вам скажу больше, я с гражданами общаюсь постоянно, я решаю различные вопросы тоже постоянно в режиме «онлайн». И мое мнение очень сильно отличается от тех данных, которые ВЦИОМ приводит. Как раз очень коррелируются с тем, что было на предпоследней сессии, когда выступала Марина Гаращенко, министр здравоохранения Псковской области. Там был сделан доклад о том, что скорая помощь в некоторых районах приезжает в течение 20 минут. Я встал и сказал, что это неправда. Я живу не на Луне, я не из железа сделан, я тоже вызываю скорую помощь и очень много общаюсь с теми людьми, которые тоже ее вызывают и ждут по несколько часов. И никаких двадцати минут там нет. И не надо нам врать. Вот эти цифры, вот эти опросы – может, они сами себя опрашивают. Знаете, где-нибудь в Москве в каком-то министерстве опросили руководителей. Действительно у них все хорошо, у них высокие заплаты. Но я вам говорю, что это неправда».

По статистической отчетности безработица, может быть, и сократилась, а зарплаты стали выше, но по мнению поэта и правдоруба Николая Рассадина, это «средние цифры по больнице» с учетом тех многих людей, которые находятся в зоне СВО и получают немалые зарплаты. Николай Рассадин убежден, что результаты этого опроса ВЦИОМ не отражают реальность, а скорее закрывают запрос властей, и с его итогами он не согласен.

«Что касается того, что люди стали увереннее себя чувствовать, чем три года назад, в начале спецоперации, здесь позвольте мне вам не поверить. Потому что вообще в условиях, когда страна находится в противостоянии с другой страной, идут военные действия, «быть уверенным в завтрашнем дне» - по крайней мере, это выглядит достаточно странно. Что касается опросов ВЦИОМ, который возглавляет господин Федоров, тут нужно понимать, для чего существует эта структура. Федоров и сам не скрывает, что ВЦИОМ существует для того, чтобы удовлетворить интересы и запросы власти. Это его слова, это прямая цитата. Представьте себе, если ВЦИОМ начнет говорить, что люди стали жить хуже, вы думаете, власть будет удовлетворена такими цифрами, такой статистикой? Естественно, нет, власть останется неудовлетворенной. Поэтому, наверное, Федоров тоже не лукавит, он делает все, чтобы удовлетворить власть. Есть такая работа - власть удовлетворять. А что касается того, что народ себя чувствует гораздо лучше, чем три года назад: наверное, именно по этой причине, например, Росстат закрыл данные по демографии? Скорее всего, да, потому что стало народу жить лучше, и ожидания у него самые радужные. Поэтому что надо сделать в первую очередь? Совершенно верно, закрыть статические данные по ключевому моменту жизни общества, по демографии. Делайте выводы сами».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук итогам этого опроса не верит. «Есть ложь, наглая ложь, и статистика», теперь, по его мнению, в это крылатое выражение стоит добавить и опрос.

«Я лично не верю, потому что я прихожу в магазин и вижу, насколько выросли цены за последнее время. Вот и все. Мне этого достаточно. Когда приходишь в магазин, начинаешь от цен уже жмуриться просто, если честно. Я не знаю, откуда такие опросы, потому что, придя в магазин и потратив там даже не тысячу, потому что о тысяче даже речи уже не идет, а две тысячи рублей, ты выходишь с одним пакетиком. Я же говорю, опрос просто подогнали под задание».

Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка считает, что у тех, кто стал участником специальной военной операции, и тех, кто работает в оборонном комплексе, зарплаты значительно выросли. Но всех остальных граждан, в том числе и пенсионеров, это не коснулось, поэтому опрос ВЦИОМ общую картину социально-экономического уровня жизни населения не описывает.

«Я считаю, что такому опросу верить нельзя. Есть, конечно, определенная категория людей. Вы сами понимаете, что это участники СВО и их семьи. Понятно, что у них выросло и денежное довольствие, и льготы у них появились. Но в связи с тем, что инфляция у нас растет и опережает рост пенсий, пенсионерам все-таки от этого лучше не стало. Поэтому это просто лукавый какой-то опрос. Доверять ему я бы не советовал. Надо по отдельным категориям тогда опрос делать, а не в общем. Еще кто работает в оборонном комплексе, понятно, что там сейчас и две, и три смены работают. В данный момент, конечно, и заплаты у них, и трудоустройство, все нормально. Но это пока идет операция наша. А когда она закончится, когда такой нужды особо не будет, неизвестно, что с этими людьми тоже будет. Будут ли они работать опять в три смены? В три смены, вы же сами понимаете, сколько это людей надо. А если перейдут на односменную работу, куда этим людям деваться? Какая может быть у них уверенность? Я в этом тоже как-то сомневаюсь, что у них останется работа».

Экс-председатель Псковского облсовпрофа, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова сообщила, что в условиях специальной военной операции на федеральный бюджет ложатся сумасшедшие расходы. Соответственно, государство вкладывает значительные средства в «оборонку». Ульяна Михайлова поделилась мнением о реальной ситуации на рынке труда и о финансовом положении многих граждан нашей страны.

«Относительно безработицы, у нас, собственно говоря, сейчас крайне любопытно меняется федеральное законодательство об учете реальных лиц, которые нуждаются и ищут работу. У нас есть постановка на учет, фиксирование несколько месяцев, а потом людей снимают с учета. И таким вот механическим путем, в общем-то, после разового привлечения к поиску работы, осуществления всех мероприятий, можно вымыть почти всю категорию нуждающихся лиц. Предлагают несколько раз какую-то работу, они им не нравятся, не подходят. Не нравится размер заработка. И их снимают с учета. Вторая категория, да, безусловно, очень большое количество населения сейчас принимает решение перейти, так сказать, по контракту на несение военной службы. Это, пожалуй, единственный сектор, который крайне активно и крайне много приглашает для осуществления контрактной деятельности. Если говорить о реальном секторе экономики, который производит продукты, элементарные вещи массового потребления, то в этой части у нас кроме как ухудшения экономической ситуации ничего не произошло. Сельхозники воют, что плохой у нас сегодня урожай. Очень плохо по всей стране с погодой. Однозначно, в центральной, северо-западной зоне не смогли произвести продукты питания в том объеме, в котором планировали, я так подозреваю. А что касается цен и уровня жизни, не надо из людей делать дураков. Когда у нас вообще бешеными темпами по 15% 1 января и 1 июля увеличились размеры расходов денежных средств на коммунальные платежи. Сейчас будет предстоять пересмотр тарифов системы отопления, когда заработные платы фактически не меняются, а рост цен на продукты питания растет, и он не соответствует реально фиксируемым ценам, то заявлять об улучшении положения граждан, на мой взгляд, это, как минимум, цинично».

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отмечает, что уровень безработицы действительно стал ниже, а заработные платы у населения выросли. Но, как считает глава облсовпрофа, с результатами опроса согласиться нельзя, ведь высокий рост инфляции, дорогие кредиты и неподъемные ипотеки не коррелируются с результатами опроса ВЦИОМ о качестве жизни граждан в современной России.

«Я не готов на 100% согласиться с утверждением Валерия Федорова, что россияне сегодня живут лучше, чем до начала специальной военной операции. Да, действительно, мы видим, что происходит очищение элит, подъем патриотизма, низкая безработица и рост заработных плат, развитие внутреннего туризма. Но при этом сегодня, если говорить об экономике, у нас дорогие кредиты, неподъемная ипотека, высокая инфляция. И это, наверное, не совсем про стабильность и развитие. Необходимо говорить и о том, что русский народ склонен к состраданию. Тревожность сегодня сохраняется, поскольку, к сожалению, продолжают в ходе специальной военной операции гибнуть люди, когда мы видим атаки на наши регионы. Мне думается, что мы все попали, что называется, под ледяной душ. Много того, что нам мешало развиваться, ушло благодаря СВО, но будет еще лучше, когда все мы отпразднуем победу, которая обязательно наступит, и цели специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме».

По итогам сегодняшней программы многие наши собеседники посчитали итоги опроса ВЦИОМ не отражающими объективную реальность, как минимум потому, что в опросе учитывали «среднюю температуру по больнице» с учетом высоких зарплат участников специальной военной операции и тех, кто работает в военно-промышленном комплексе. Некоторые наши эксперты считают, что опрос — это заказ от властей, который показывает не истинное социально-экономическое положение населения, а лишь картинку, которую хочет видеть власть. Но большая часть наших экспертов убеждена, что с нынешними ипотечными и кредитными ставками, низким уровнем зарплат и кадровым голодом картины вырисовывается отнюдь не такая радужная, как описывают итоги опроса ВЦИОМ, до уверенности «в завтрашнем дне» нашему обществу пока далеко.

Александра Братчикова