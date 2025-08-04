Политика

«Дневной дозор»: Как Россия должна ответить на ультиматум Трампа?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как Россия должна ответить на ультиматум Трампа? Какие действия необходимо предпринять в ответ на его угрозы? ». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

15 июля американский президент Дональд Трамп установил 50-дневный срок, в течение которого должно быть достигнуто перемирие в украинском конфликте. Впрочем, не дожидаясь окончания пятидесяти дней, уже 28 июля заявил, что сокращает ранее отведенное время для размышления до 10 дней, которые истекают 8 августа.

В случае неподписания мирного соглашения Дональд Трамп грозился ввести санкции не только против России, но и против покупателей российской нефти, включая Индию, Китай и Турцию.

Этот «поворот Трампа» - активно комментируют политики и общественные деятели. Мнения о том, как нужно реагировать на фактически ультиматум президента США, в российском обществе разделились.

Есть те, кто считает необходимым продолжить боевые действия до достижения всех поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным целей. Другие - убеждены, что мирное соглашение нужно заключать как можно скорее, даже без достижения всех целей специальной военной операции. Еще одна, самая малочисленная социальная группа - те, кто покинул страну после начала СВО. Понятно, что каждая из этих групп по-разному относится к ультиматуму Трампа.

Об этом говорит и известный российский политолог Евгений Минченко.

«В свое время выдвинули гипотезу о четырех Россиях по отношению к СВО. ВЦИОМ провел две волны исследований и подтвердил, что эти группы реально существуют. Их всего четыре. Первая, так называемая «воюющая» Россия, которая активно вовлечена в процесс СВО. Это люди, которые или сами воюют, или волонтёрят. Они в самые главные действия этой истории вовлечены. Следующая Россия – это Россия «глубинная», которая достаточно патриотична, которая поддерживает СВО. Более того, она оказалась главным выгодоприобретателем от начала специальной военной операции, потому что в военно-промышленный комплекс пошли большие вложения. Из «глубинной» России наибольшее количество участников СВО, соответственно, выплаты участникам СВО и членам их семей улучшают социальную конъюнктуру в небольших населенных пунктах. Следующая Россия - Россия «столичная». Это люди, которые хотят вообще это всё развидеть, чтобы это где-то было фоном, и чтобы они с этим по минимуму сталкивались. Ну и Россия «уехавшая», которая состоит из двух сегментов. Одни – это те, кто реально физически уехали, другие – это те, кто ушли в рамках внутренней миграции. У них, соответственно, эмоция тотального неприятия. Вот эти четыре сегмента. Из них самый большой - это «глубинная» Россия, на втором месте «столичная» Россия, на третьем – «воюющая». Ну и последняя по объему - это Россия «уехавшая».

Так как же Россия должна ответить на ультиматум Дональда Трампа? Какие действия необходимо предпринять в ответ на его угрозы? Стоять ли на своем до победного конца, или же пойти на мировую на условиях Запада? Насколько мы далеки от Карибского кризиса 2.0 и насколько велика угроза перерастания конфликта на Украине в Третью мировую войну с использование ядерных арсеналов? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров отрицает, что в российском обществе накопилась усталость от продолжающихся боевых действий. По данным социологии, сегодня нет значительного перевеса тех, кто готов на прекращение из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Данные исследования подтверждают: российское общество уже привыкло к санкциям и «страшилкам» со стороны западных лидеров, люди приспособились к нынешней политической ситуации. Поэтому испугать их очередным ультиматумом Трампа - не получится.

«Если честно, сократилась у нас за последние годы доля бедных. Резко сократилась доля тех, кому на продукты не хватает. У нас на фоне СВО произошло, я бы сказал, «облагораживание» социальной структуры. Все стали жить лучше, за исключением тех, кто сделал свой выбор и решил лучше рыскать по близким помойкам, чем жить в стране, которая воюет с соседями. Такие, конечно же, есть. Судьба их печальна, но что делать? Сами решили. А у тех, кто здесь, с доходами все нормально, безработица отсутствует. Социальные лифты заработали гораздо интенсивнее, чем раньше. Появилось гораздо больше престижных и статусных, и высокодоходных профессий. Нет никакого падения жизненного уровня. Есть рост жизненного уровня. Посмотрите статистику. И рост достаточно значимый. Ну, возьмите социологические вопросы, все данные открыты. Сегодня народ себя чувствует гораздо лучше, чем три года назад. И даже лучше, чем в 2021 году, то есть до начала СВО. Лучше в имущественном плане, в плане адаптации к реальности, в плане уверенности в завтрашнем дне и надежде на то, что дальше будет лучше, чем вчера или сегодня».

По мнению члена-корреспондента Российской академии наук, доктора исторических наук, видного американиста Валерия Гарбузова, перспектива урегулирования мирным путем украинского конфликта вырисовывается весьма нерадужная, ведь ни одна из сторон конфликта от поставленных целей отказываться не собирается. Что касается ультимативных требований Трампа по достижению мира, Валерий Гарбузов считает, что такова тактика президента США: запросить непомерно много, чтобы потом снизить планку запросов до уровня здравого смысла и получить желаемое.

«Те, кто внимательно наблюдает за Трампом, как раз отмечают это. Требования его иногда безумные в начале. А потом проходит время, и безумие куда-то уходит. Это просто такая личная несдержанность или специально? Многие считают, что Трамп это делает специально, понимая, что у него слишком завышенные требования, завышенные амбиции. А потом он про это не вспоминает, добиваясь каких-то средних результатов в решении этой или аналогичной проблемы. Основой переговоров должна быть политика по поиску какого-то компромисса в расчете на то, что этот компромисс может стать основой сначала перемирия, а потом и мира, если до этого дойдет. Но я что-то не вижу, что обе стороны готовы к этому. Обе стороны готовы к тому, чтобы отстаивать свои первоначальные позиции и не сходить с них. Позиции России мы знаем. Это территория, и мы знаем, что это за территория. Президент Путин это обозначил в своей речи в министерстве иностранных дел. И с этих позиций Россия не сходит. Позиции Украины аналогичны. Это тоже территория, но только территориальная целостность Украины, и она тоже не сходит с этих позиций. Если все время они говорят об этом, значит, речи о компромиссе никаком не идет. Компромисс может быть только по территориям. Какие-то там редкоземельные металлы, еще что-то - это просто смешно. Это первый момент. Поэтому мне кажется, что перспективы урегулирования украинского конфликта зашли в тупик. Более того, я думаю, что они, как сегодня видится, на нуле».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов дал два прогноза дальнейшего развития ситуации после истечения срока ультиматума Трампа.

«Будут переговоры, и по их результатам будет складываться определенная обстановка. Поэтому трудно сказать, до чего договорятся. Если брать теоретически, то, может быть, есть два базовых варианта. Один вариант: если наше руководство считает, что оно имеет для этого резервы, есть благоприятное для нас соотношение потерь, прогнозы на предстоящий период, то есть Россия может в разумные сроки с разумными потерями достичь каких-то разумных целей на Украине, тогда наиболее понятный вариант – это продолжить боевые действия. Это действительно должно быть гарантированно, потому что просто так вести боевые действия, не имея четкой перспективы, вряд ли сейчас стоит. Ну и второй вариант – если такого понимания нет и гарантий таких нет, тогда можно разговаривать о мирном американском плане. И самое главное в этом плане – перемирие по линии боевого соприкосновения. Ну и плюс определенные уступки в нашу сторону, то есть снятие части санкций, признание Крыма. Было обещано, по крайней мере, признание Крыма Соединенными Штатами. Может быть, что-то еще будет достигнуто по результатам переговоров. То есть вариантов два: или продолжать боевые действия, но это не должно быть еще несколько лет войны с непонятными результатами, или соглашение по перемирию. На данный момент главное: полноценное перемирие может быть достигнуто, но насколько оно будет прочным - это вопрос. Не факт, что оно будет прочным, но может быть, да. Второй вариант, если оно не будет достигнуто, шансов, по крайней мере, 50 на 50».

Бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, гвардии полковник запаса Александр Сотник уверен, что Карибский кризис 2.0 нам не грозит, как минимум потому, что сейчас ситуация несколько иная, чем была в октябре 1962 года. Также, по мнению Александра Сотника, очередные санкции и высокие тарифы со стороны Америки и коллективного Запада вводятся, как попытки сделать Россию зависимой от них, но, по его словам, этому не бывать. Ветеран ВДВ уверен, что Россия будет стоять на своем до полного достижения всех целей СВО.

«Он уже с 50 дней перешел на 10. Это же балабол, серьезно его воспринимать нельзя. Имидж пытается себе заработать, а только теряет его. Как сказал Песков (пресс-секретарь президента РФ - ред.), мы приняли к сведению его информацию. Поэтому собака лает, а караван идет. Мы делаем свое дело и должны его довести до того логического конца, который заявили. Армия Украины должна быть уничтожена, и ни в какой блок она входить не может. Также он уже заявил, что всем: Индии, Китаю, кто будет закупать энергоресурсы в России, госпошлину надо увеличить. Но народ достойно ему ответил, что Индия, что Китай, сказали: «Мы как торговали, так и будем торговать, в наши дела не вмешиваются». Поэтому страха никакого от его предостережений. В Карибский кризис уже, как говорят, рука на кнопке лежала, когда перебросили ракеты. Поэтому я думаю, что там было достаточно ближе, чем сейчас. Сейчас мы спокойно реагируем, спокойно живем, готовимся к любому исходу дела, как оно повернет. Посмотрим, у нас тоже ресурсы большие. У нас есть друзья-товарищи, которые нам помогут и помогают. Поэтому мы не одиноки в этом мире. Поэтому нам робеть-то нечего. Мы и сами сильные, и друзья наши. Живем спокойно, работаем и ни на что не реагируем».

Заместителю председателя регионального отделения «Яблока» Яне Ивановой очень не нравится, когда политики говорят на языке ультиматумов и угроз. Особенно когда речь идет о руководителях ядерных сверхдержав, которые несут ответственность за свои действия перед всей планетой. Яна Иванова напомнила, почему такие перепалки между лидерами стран, обладающих большими запасами ядерного оружия, опасны и выразила отношение партии «Яблоко» к подобным методам решения политических конфликтов.

«На днях было 80 лет со дня бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В результате двух взрывов ядерных бомб, сброшенных с американских бомбардировщиков, к концу 1945 года общее число погибших составило, по разным оценкам, от 150 до 246 тысяч человек. А современные боеголовки имеют мощность в десятки, в сотни или даже в тысячи раз больше сброшенных в 1945 году на Японию. По существующим данным, в мире сейчас в общей сложности примерно 12 с лишним тысяч боеголовок. Россия и США вместе обладают примерно 90% всего мирового ядерного оружия. У обеих этих стран, соответственно, есть ответственность не только перед собственными гражданами, но и перед всей планетой, и перед всем человечеством. Хотелось бы, чтобы стороны ушли от настроения политики в логике угроз, шантажа, ультиматумов и «ответочек». Эскалация между нашими странами крайне опасна. Очевидно, что мускулы есть с обеих сторон, а дальше нужны дипломаты, чтобы эти мускулы не применялись. Даже Советский Союз и Штаты, при том, что это были идеологические государства с разных плюсов, договаривались друг с другом в главном. Также у нас через полгода заканчивается срок действия договора между Россией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращения ограничений стратегических наступательных вооружений. Нужно обсуждать его продление. Сейчас нет даже переговоров. И краеугольный вопрос, из которого нужно искать выход, это российско-украинский конфликт. Лидер «Яблока» постоянно говорит о необходимости скорейшего прекращения огня, сохранении жизни людей, как о первом шаге решения проблемы, необходимости скорейшего перехода к дипломатии. Вот на днях возникли разговоры о так называемом «воздушном перемирии». Это тоже движение в правильную сторону. Нужно искать баланс взаимных интересов. Не «ответки», а взаимовыгодные решения – «вин-вин», говоря на родном языке Дональда Трампа. Нужно перестать угрожать друг другу в социальных сетях, и из-за этого перегонять подводные лодки ближе к границам друг друга. Да, это требует усилий, но я уверена, что это возможно».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин убежден, что несмотря на все угрозы и ультиматумы со стороны США и американского президента Россия должна следовать изначально поставленным целям. При этом страны БРИКС от нас не отвернутся, убежден Владимир Никитин. Он допускает, что угроза применения ядерного оружия при решении украинского конфликта все же есть, но надеется на здравый смысл лидеров ядерных держав.

«Россия должна ответить на ультиматум Трампа в соответствии со своими интересами. А интересы наши, в принципе, Путиным давно изложены. Никакого продвижения НАТО на Восток, никакого приема Украины в НАТО, ну и так далее. Денацификация, демилитаризация и так далее. Нужно стоять на своем. Тем более, что будет поддержка, как уже видно, со стороны Китая и других стран БРИКС. Угроза существует в связи с тем, что неадекватные, в основном, лидеры Евросоюза. Как всегда, есть надежда на военных, с американской стороны и с нашей. Они во все времена фактически выступали против применения ядерного оружия, даже тогда, когда политики заставили их сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и на Нагасаки. Там пока еще есть здравомыслящие люди».

У большинства наших сегодняшних собеседников ситуация, в которой лидеры ядерных держав говорят на языке ультиматумов, вызывает опасения. Дипломатия расписывается в своем бессилии, а нагнетание обстановки и размахивание ядерной дубинкой возвращает мир во времена Карибского кризиса.

В тоже время – многие эксперты уверены, что даже под гнетом американских санкций Россия не должна действовать в ущерб своим интересам и отказываться от изначально поставленных целей специальной военной операции.

Александра Братчикова