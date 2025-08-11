Экономика

Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025»

Финал юбилейного XXV Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025» состоялся 15 августа в московском Театральном центре «На Плющихе». Псков представила 36-летняя многодетная мама - Сабина Павликова. Она завоевала титул «Первой Вице-Миссис Россия - 2025», сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Миссис Россия - 2025

Сабина Павликова служит в 104-м десантноштурмовом полку операционной медсестрой высшей категории, является участником боевых действий. Помимо это, она является абсолютной чемпионкой ВДВ, Вооруженных сил Российской Федерации в военно прикладном виде спорта (Army games Военномедицинская эстафета). По этой дисциплине она заполучила золото и бронзу на Чемпионате Мира. Также Сабина Павликова защитила КМС по военному многоборью и является чемпионкой по стрельбе среди женщин ВС РФ. Супруг Сабины в данный момент находится в зоне СВО.

В рамках юбилейного шоу «Миссис Россия» , пресс-секретарь Союза ветеранов Флота, член Клуба адмиралов и генералов ВМФ, капитан второго ранга Юрий Головин вручил Сабине и нескольким другим участницам памятный золотой знак «Z» с удостоверением «За личный пример поддержки Специальной военной операции».

Также, Сабина Павликова получила специальную номинацию - Миссис Защитница Отечества. Стоит отметить, что Сабина единственная участница, которая получила сразу две номинации.

Великолучанке, 36-летней маме двоих детей вручили титул «Миссис Зрительских симпатий 2025». Псковичке, 37-летней маме четырёх детей вручили титул «Бизнес-Леди России 2025». Действующей Миссис Псков 2025 — Елене Луговой, достался титул «Королева Сцены 2025». Многодетной маме из Острова, 43-летней Кристине Разумович, был торжественно вручен титул «Душа России 2025».

Делегация Псковской области была одной из самых многочисленных во главе с амбассадором регионального представительства фестиваля — Миссис GranMa Planet — Светланой Шумейко. Наградную группу от региона возглавила «Миссис Россия 2024 гран-при» — Кристина Ларченко. Директор фестивалей «Мисс/Миссис Псков и Великие Луки» вошел в оргкомитет юбилейного конкурса в Москве.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 46 женщин из 22 городов. Ведущим конкурса стал известный певец и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. В состав жюри вошли певица Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, «Миссис Москва 2025» Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Напомним, что победительницей стала 37-летняя представительница Урала Екатерина Семенова.