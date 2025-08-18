Экономика

Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве

Псковское региональное отделение «Деловой России» и отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

Фотографии: Псковское региональное отделение «Деловой России»

Подписи под документом поставили председатель отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и представитель Банка России — управляющий Андрей Токарев.

«Соглашение открывает новые возможности для бизнеса и жителей Псковской области: повышение финансовой грамотности для предпринимателей и взрослого населения; развитие системы мониторинга деятельности не финансовых предприятий; укрепление экономики Псковской области и повышение конкурентоспособности финансового рынка; участие в проектах Банка России "Финансовый навигатор" и "Практичные финансы"», - уточнили в отделении.

Вместе планируется проводить рабочие встречи, круглые столы, образовательные лекции и другие мероприятия, где ключевой темой станет развитие экономики региона, повышение доверия к финансовым инструментам и расширение доступа к качественным финансовым услугам.

«"Деловая Россия" продолжает миссию по объединению усилий бизнеса и государства. Мы уверены: это партнерство станет мощным шагом к формированию более устойчивой, грамотной и современной экономической среды в Псковской области», — отметил Дмитрий Мельников.