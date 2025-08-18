Псковcкая обл.
День картофельного поля
Экономика

«Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? ВИДЕО

19.08.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 августа. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили о самочувствии агро-промышленного комплекса Псковской области. Аномальная погода, начиная с ранней весны, не просто внесла коррективы в деятельность аграриев, а стала определяющей: дожди идут фактически с апреля с небольшими перерывами, за которые почва не высыхает. Майские заморозки, пусть и не в привычном объеме, но всё же добавили хлопот растениеводам и садоводам. Была надежда, что в июне небесная канцелярия смилостивится и даст возможность вовремя начать заготовку кормов, подсушит почву для жатвы. Но надежды не оправдались. Поэтому 1 июля на территории нашего региона введен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы.

Какие предприятия и насколько пострадали? Что значит режим ЧС и чем он реально может помочь? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с нашим экспертом – министром сельского хозяйства Псковской области Николаем Романовым.

Пресс-портрет
Романов Николай Александрович
Источник: Псковская Лента Новостей
