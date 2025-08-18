Экономика

Сбор урожая продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается уборочная кампания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К середине августа, по информации Министерства сельского хозяйства Псковской области, убраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 5,1 тыс га, намолочено 16,5 тыс тонн при урожайности 32,2 ц/га. Рапс убран с площади 2,5 тыс га, намолочено 6,2 тонн при урожайности 24,5 ц/га. Накопано раннего картофеля 161 тонна с площади 9 га, средняя урожайность — 178,9 ц/га.

Под урожай текущего года планируется посеять озимый клин на площади 24 тыс га, в том числе зерновые на площади 20 тыс га, озимый рапс 4 тыс га. На сегодняшний день посеяно 1,5 тыс га, в том числе озимая пшеница на площади 0,2 тыс га и озимый рапс 1,3 тыс га.

Отметим, по итогам весеннего сева посевная площадь по всем категориям хозяйства составила около 170 тыс га. Из них — зерновые и зернобобовые культуры — 33,3 тыс га, рапс — 14,5 тыс га, картофель — 5,6 тыс га, кормовые культуры — более 103 тыс га.