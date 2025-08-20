Экономика

Изборская сидродельня первой в регионе получила право использовать знак «органик»

Первый производитель в Псковской области получил сертификат соответствия требованиям федерального закона «Об органической продукции» и межгосударственного стандарта ГОСТ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, первым сертифицированным органическим производителем региона стала компания из Печорского округа «Сидродельня Леонида Леврана».

Фото: «Сидродельня Леонида Леврана»

Компания подтвердила в органе по сертификации «Роскачество-Органик» соответствие производства некоторых видов продукции установленным органическим стандартам. Это означает, что производитель первым из Псковской области получил право на использование единого знака «органик» и включен в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.

Сертификация подтверждает полное соответствие всего производственного цикла — от сырья до упаковки и маркировки — требованиям законодательства РФ.

Сертификация по ГОСТ 33980–2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» и внесение в госреестр Минсельхоза — обязательные условия для законного использования термина «органический» на территории Российской Федерации.

Напомним, в июне Псковская область договорилась с Роскачеством о поддержке в продвижении местных производителей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение качества и безопасности псковской продукции, поддержку местных производителей и продвижение товаров на рынках.

«Сидродельня Леонида Леврана» базируется в Изборске. Компания была основана в 2024 году.