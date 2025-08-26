Экономика

Псковское отделение «Деловой России» поднялось на 50 пунктов в федеральном рейтинге

Псковское отделение «Деловой России» поднялось на 50 пунктов в федеральном рейтинге за полгода. Об этом исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Буквально на прошлой неделе работали всю неделю в Москве, провели ряд встреч с нашими партнерами. Напомню, что мы всегда работаем в интересах Псковской области и по тем направлениям, которые здесь существуют. Мы тоже стараемся подкреплять поддержку со стороны нашего федерального центра», — сказала Галия Акчурина.

Во время работы в столице подписали модуль плана развития псковского отделения «Деловой России» и обозначили те запросы, проблемы, которые существуют у местного бизнеса.

«Нас там слышат, нас понимают. В последнее время "Деловая Россия" активно стала работать. Я напомню, что у нас новый председатель Дмитрий Мельников, новая команда, в 2024 году из 89 субъектов наше отделение занимало 84-е место. Позиция очень плохая, мягко говоря. Теперь я могу с гордостью сказать, что результат есть, потому что за 6 месяцев работы Псковская область среди 89 субъектов занимает 34 позицию», — заключила Галия Акчурина.