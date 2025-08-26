Псковcкая обл.
Экономика

В РФ начались испытания первого в стране «летающего трактора»

28.08.2025 09:00

В Казани начались испытания инновационного сельскохозяйственного беспилотного комплекса, разработанного на базе отечественного дрона БАС ИД-100А. Специалисты Казанского государственного аграрного университета тестируют аппарат на опытных полях вуза.

Летательный аппарат способен за один рабочий день обработать до 600 га посевных площадей. Его грузоподъемность составляет 150 кг, что позволяет доставлять значительные объемы удобрений и средств защиты растений. Как отмечают создатели, производительность этого беспилотника в 8–10 раз превосходит возможности традиционной наземной техники, особенно на участках со сложным рельефом. Это единственный российский аппарат с подобными характеристиками.

«Основное преимущество дронов — точность внесения и независимость от состояния почвы. Можно работать сразу после дождя, когда наземная техника увязнет. Но технология требует высокой квалификации операторов и дорогого обслуживания», — сказал старший преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта машин Казанского ГАУ Раис Сабиров.

По расчетам разработчиков, использование дрона позволяет существенно снизить себестоимость обработки. На больших полях правильной формы экономия может достигать 25–30%. На участках со сложной конфигурацией или наличием препятствий эффективность возрастает до 40%, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
