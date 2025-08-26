Экономика

Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности — вице-президент РСПП

Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень приятно находиться на гостеприимной Псковской земле. В целом очень благоприятное впечатление. Псков — замечательный, красивый город. Удивительные, отзывчивые, добрые люди. Ведь самое главное — это люди. У нас весь бизнес, вся экономика, вся страна живет, растет, развивается за счет людей. Спасибо большое за приглашение. Буду чаще бывать в Пскове», — сказал Сергей Мытенков.

Форум промышленности Псковской области произвел на вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей приятное впечатление.

«Во первых, я хочу отметить и поздравить коллег из Минпромторга. Форум прошел под эгидой 120-летия Минпромторга. Второе — конечно, участие губернатора и присутствие всего цвета бизнеса региона. Мне кажется, очень правильная позиция, что губернатор, приходя на форум, выслушивает проблемы, задает тон дискуссии и налаживает, поддерживает диалог с бизнесом. Бизнес — это ключевые налогоплательщики, это формирование бюджета», — добавил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он уточнил, что Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности.

«Это заслуга, конечно, и руководителя, и всех предпринимателей, которые активно участвуют в развитии региона. В это непростое время об этом тоже говорилось, и мы все с замиранием сердца слушали выступление представителя Центрального банка. Мы ждем все сентября, мы ждем снижения ключевой ставки, потому что без дешевых кредитов строить предпринимателям свои планы очень сложно. Вы знаете, мы буквально 25 августа подвели очередные итоги опроса РСПП, и на первом месте, безусловно, выходят, конечно, жесточайшие проблемы с финансированием, невозможностью взять кредит», — поделился Сергей Мытенков.

При этом, по словам Сергея Мытенкова, крупный бизнес традиционно закредитован, что может оказывать и положительное влияние как на экономику, так и на промышленность.

«Вторая проблема, с которой мы столкнулись и которая волнует и Псковскую область, это жесточайший дефицит кадров. И тут тоже нужно отдать должное Александру Николаевичу Козловскому, он активно работает в Государственной Думе по этому направлению. Мы, как РСПП, постоянно держим руку на пульсе, понимаем, что сегодня бизнесу крайне тяжело. Идет рост заработных плат, при этом производительность труда не растет. Мы все говорим о роботизации, мы все говорим о переходе на новую платформенную экономику. Безусловно, это шанс, в том числе, для предприятий Псковской области достучаться до своих потребителей. Нужно налаживать операционные связи, об этом тоже очень много говорилось», — сказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он уточнил, что часто предприниматели по всей России ищут товары, которые производятся «за соседним забором», и контрагента нередко можно найти в своем регионе.

«В одном субъекте можно найти себе контрагента, можно найти себе и достойного бизнес-партнера. Потому что сейчас мы столкнулись с такой сложной темой: все были на импортной оборудовании. Мы развиваемся, но с пробуксовками в силу того, что дешевых денег нет, квалифицированных кадров нет. И вообще, систематически Россия много много лет жила на том, что выгодно было и престижно покупать импортное. Это считалось надежным. Сейчас времена меняются. Мы должны строить импортозамещение, мы должны строить независимость, технологический суверенитет свой выстраивать. Я рад, имея такое сильное региональное отделение РСПП в Псковской области, мы видим, что есть польза. Мы видим, что губернатор очень отзывчивый к просьбам бизнеса. Сейчас фактически было заявлено о том, что будут новые меры поддержки в Псковской области введены», — уточнил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению Сергея Мытенкова, Центробанку необходимо принять решение, которое ждет весь бизнес и все предприниматели — снижение процентной ставки.