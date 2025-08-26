Экономика

Директор островского колледжа: Профориентационную работу надо начинать с детсада

Одной из причин, почему люди не идут работать по полученной специальности, является недостаток профориентационной работы в школах. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» высказала директор Островского многопрофильного колледжа Мария Калиненко.

«За мою 30-летнюю работу директором к нам не вернулся ни один выпускник Островского района в качестве преподавателя. Я знаю, что недостаточно возвращается этих молодых людей и в другие сферы, в том числе в образование и медицину, которые очень нуждаются в этих людях. Они уезжают куда то, "растворяются" в других местах. Жалко кого-то осуждать, но я считаю, всегда считала, что это недостаток профориентационной работы в школах», — отметила Мария Калиненко.

Гостья студии добавила, что раннее введение профориентационной работы помогает удержать людей.

«Агитационная работа у нас начинается очень поздно, где-то в старших классах. У меня была командировка в Северодвинск. Там для того, чтобы удержать людей, начинается профориентация с детского сада. Начиная с него, проводится работа с участием работодателей, самих школ и всей системы. И это дает свои плоды. О том, что профориентационную работу нужно вводить как можно раньше и как можно более целенаправленно, я думаю, знаю и говорю», — заключила директор островского колледжа.

«Люди труда» - это программа о популяризации рабочих профессий. В ней мы рассказываем, в том числе, об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и работать в реальном секторе экономики.