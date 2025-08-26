Директор островского колледжа: Профориентационную работу надо начинать с детсада

Одной из причин, почему люди не идут работать по полученной специальности, является недостаток профориентационной работы в школах. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» высказала директор Островского многопрофильного колледжа Мария Калиненко.
Гостья студии добавила, что раннее введение профориентационной работы помогает удержать людей.
«Агитационная работа у нас начинается очень поздно, где-то в старших классах. У меня была командировка в Северодвинск. Там для того, чтобы удержать людей, начинается профориентация с детского сада. Начиная с него, проводится работа с участием работодателей, самих школ и всей системы. И это дает свои плоды. О том, что профориентационную работу нужно вводить как можно раньше и как можно более целенаправленно, я думаю, знаю и говорю», — заключила директор островского колледжа.
