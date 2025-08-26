Псковcкая обл.
Экономика

Налоговая напомнила псковичам способ проверить сведения об имуществе онлайн 

02.09.2025 16:18|ПсковКомментариев: 0

Проверить корректность сведений о принадлежащих им объектах налогообложения (недвижимости, земельных участках и транспортных средствах) налогоплательщики могут через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Особую актуальность сервис (позволяющий дистанционно вести диалог с налоговыми органами) приобретает в период проведения мероприятий по массовому формированию налоговых расчетов за 2024 год, отметили в ведомстве. 

В случае обнаружения несоответствий – например, ошибок в характеристиках имущества, наличия данных о не принадлежащих объектах или отсутствия сведений о собственности – необходимо уведомить налоговый орган.

Сделать это можно непосредственно в личном кабинете:

  • в разделе «Имущество», воспользовавшись функциями «Сообщить об ошибке» или «Объект мне не принадлежит»;
  • либо через раздел «Обращения», выбрав соответствующую форму подачи запроса.

Для граждан, которые еще не воспользовались возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», напомнили о том, как можно авторизироваться:

  • через логин и пароль из регистрационной карты, которую можно получить в любом налоговом органе на территории Российской Федерации, независимо от места постановки на учет;
  • с использованием квалифицированной электронной подписи, обеспечивающей надежную идентификацию пользователя;
  • посредством подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 73 человека
