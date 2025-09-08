Экономика

Проект развития великолукского технопарка «Электрополис» отмечен на конкурсе Минпромторга

Проект команды Псковской области по развитию технопарка «Электрополис» отмечен конкурсной комиссией в рамках программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры», сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: АКИТ РФ

Депутат подчеркнул в своем сообщении, что концепция развития технопарка «Электрополис» – регоператора фонда «Сколково» – предполагает его модернизацию и расширение возможностей.

«Это позволит превратить площадку в центр притяжения для предприятий электротехнической отрасли, энергетики и инновационных технологий. Реализация проекта создаст новые рабочие места, даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, привлечёт инвестиции и укрепит промышленный потенциал региона», - отметил Александр Козловский.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Михаил Лабудин, по словам депутата, справедливо подчеркнул, что подобные программы – это не просто конкурс идей, а эффективный инструмент для обмена опытом и формирования профессионального сообщества управленцев, которое будет двигать промышленную инфраструктуру страны вперёд.

Финальная защита проектов состоится уже в октябре. Псковскую область с проектом развития существующего технопарка представят первый заместитель министра Министерства экономического развития и инвестиционной политике региона Наталья Чиркова и директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова.

«Желаю команде Псковщины достойно представит наш регион и защитить свой проект», - заключил Александр Козловский.