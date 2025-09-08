Экономика

«Титан-Полимер» увеличил объемы продаж БОПЭТ пленки по итогам I полугодия

По итогам первого полугодия 2025 года рост продаж БОПЭТ пленки завода «Титан-Полимер» составил 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля зарубежных поставок достигла 35%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

Продукция предприятия востребована в производстве гибкой упаковки, медицинских изделий, кабельной изоляции и промышленной продукции. Ассортимент включает прозрачные, металлизированные, с коронной и химической обработкой поверхности, а также специализированные виды пленок. Благодаря своим механическим свойствам и устойчивости к внешним воздействиям продукция полностью соответствует требованиям потребителей.

Проектная мощность предприятия – до 72 тысяч тонн пленки в год. Завод продолжает работу по расширению продуктовой линейки и укреплению позиций как на российском, так и на зарубежных рынках.