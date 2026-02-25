Псковская область усиливает позиции в Центральной Азии: итоги бизнес-миссии в Казахстан и Узбекистан 

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») завершил сдвоенную бизнес-миссию для четырех экспортно-ориентированных предприятий в Республику Казахстан и Республику Узбекистан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фотографии: Центр поддержки экспорта Псковской области

Формат был единым для двух стран:

Институциональный этап . В Астане и Ташкенте делегация Псковской области встретилась с торговыми представителями РФ и представителями РЭЦ. Обсудили логистику, меры господдержки и текущие запросы бизнеса. Участники получили квалифицированные консультации по выходу на рынки республик.

. В Астане и Ташкенте делегация Псковской области встретилась с торговыми представителями РФ и представителями РЭЦ. Обсудили логистику, меры господдержки и текущие запросы бизнеса. Участники получили квалифицированные консультации по выходу на рынки республик. Практический этап - b2b-переговоры. В Казахстане встречи с потенциальными покупателями прошли на площадке национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в Караганде. В Узбекистане псковские компании также провели прямые переговоры с заинтересованными контрагентами. В результате псковские экспортеры не только проработали стратегию выхода на рынки двух стран с ключевыми институтами развития, но и нашли потенциальных партнеров для будущих контрактов.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».