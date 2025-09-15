Экономика

Зарплатное неравенство в России снизилось до минимальных 7,5 раза

В 2025 году 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. рублей, тогда как у 20% самых высокооплачиваемых специалистов зарплата достигала 233 тыс. Разрыв составил 7,5 раза — минимальный показатель с 2000 года, подсчитала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росстата.

«Сокращение разрыва связано с тем, что быстрее всего растут доходы у низкооплачиваемых работников. Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Снижение неравенства также связано с ростом МРОТ. С 2025 года он составляет 22,4 тыс. рублей, что почти на 17% выше уровня прошлого года, напомнили во ВНИИ труда.

Наибольший разрыв в доходах наблюдается в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) — в 11 раз: сотрудники нижнего сегмента получают 23 тыс. рублей, а наиболее дорогие специалисты — 260 тыс. Схожая ситуация в IT и связи — 44 тыс. против 494 тыс, пишут «Известия».

Минимальная дифференциация характерна для отраслей реального сектора: около пяти раз в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах.

Разница в зарплатах зависит не только от отрасли, но и от региона. Минимальное неравенство зафиксировано в Туве — 3,6 раза (от 36 тыс. до 131 тыс. рублей). А наибольший разрыв традиционно характерен для Москвы — 8,7 раза: от 51 тыс. до 442 тыс. рублей.