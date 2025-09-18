Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево Депутатский выезд в округ №15
Воскресные бранчи в «Покровском»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Экономика 18.09.2025 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране 18.09.2025 18:000 В следующем году появится новый грант для малого агробизнеса 18.09.2025 17:500 Замминистра сельского хозяйства о конкурсах господдержки: Наша задача — помощь и консультация 18.09.2025 16:570 Долю российского алкоголя на отечественном рынке оценили в 79% 18.09.2025 16:530 Количество потребительских сельхозкооперативов в Псковской области выросло вдвое 18.09.2025 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Долю российского алкоголя на отечественном рынке оценили в 79%

18.09.2025 16:57|ПсковКомментариев: 0

Доля отечественного алкоголя на российском рынке сейчас составляет 79%, импортного - 21%, сообщил на Московском финансовом форуме замруководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко.

«Тренд на импортозамещение особенно устойчив, и сейчас мы можем говорить, что распределение отечественной и зарубежной продукции составляет 79% на 21%. Если говорить по категориям, то доля отечественной водки составляет 98% от общего объема. Бренди и коньяк в соотношении 60% на 40%, вино - тоже 60% на 40%. Шампанские и игристые вина - 70% на 30%», - сообщил Юрий Васильченко.

«Мы видим, что отечественные производители практически решили задачу по импортозамещению», - добавил он.

Говоря о динамике производства алкоголя в этом году, Васильченко сообщил, что «в начале текущего года наблюдали достаточно серьезный спад производства по отдельным категориям алкогольной продукции, снизился потребительский спрос, повысились цены, вектор сместился со вкусовых оценок на стоимостные». Однако в течение года отрицательная динамика снизилась с 30% в январе до 5-8% по состоянию на сентябрь, по пиву производство практически вышло на уровень прошлого года. «Розница тоже выправляется», - добавил он.

«И фиксируем, что сегмент винодельческой продукции, производимой фермерскими хозяйствами, достаточно устойчив и расширяется, что радует», - сказал он.

Васильченко также сообщил, что на рынке наблюдается долговременный тренд на сокращение среднедушевого потребления нелегальной алкогольной продукции и соразмерное с этим сокращением увеличение доли легального оборота. «Это говорит о том, что принимаемые меры достаточно эффективны и отраслевое законодательство справляется с этой задачей», - приводит его слова «Интерфакс».

В то же время вводимые в ряде регионов запреты на продажу алкоголя замруководителя службы назвал неэффективным инструментом. «Запреты не являются эффективным инструментом для сокращения объема потребления, борьбы с нелегальным оборотом. Как показывает правоприменительная практика, возникают альтернативные каналы сбыта, уход в теневой сектор, а реальное потребление остается практически на том же уровне. Мы просто перестаем видеть эти точки в ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета алкоголя - ред.), соответственно, это усложняет контроль», - заявил Васильченко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 193 человека
18.09.2025, 18:200 Мест в псковской «Школе фермера» не хватает на всех желающих пройти курс 18.09.2025, 18:150 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен монаху Дионисию 18.09.2025, 18:130 День в истории ПЛН. 18 сентября 18.09.2025, 18:000 В следующем году появится новый грант для малого агробизнеса
18.09.2025, 17:550 Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе 18.09.2025, 17:500 Замминистра сельского хозяйства о конкурсах господдержки: Наша задача — помощь и консультация 18.09.2025, 17:330 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО 18.09.2025, 17:250 Министерство туризма Псковской области обжалует требование вернуть в бюджет 1,7 млн рублей
18.09.2025, 17:151 Виктор Остренко о замене чиновников на ИИ: Предложение интересное, но малореализуемое 18.09.2025, 17:060 Выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» откроется в Изборске 18.09.2025, 16:570 Долю российского алкоголя на отечественном рынке оценили в 79% 18.09.2025, 16:540 Искусство выстрела в собственную ногу
18.09.2025, 16:530 Количество потребительских сельхозкооперативов в Псковской области выросло вдвое 18.09.2025, 16:490 В Дедовичском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре 18.09.2025, 16:460 Развитие Силово-Медведево, новый спортзал и сквер в округе №15 18.09.2025, 16:350 Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили об ответственности за коррупцию
18.09.2025, 16:220 Геннадий Иойлев: Принимаются активные меры для привлечения педагогических кадров 18.09.2025, 16:050 Трое бывших мигрантов в Пскове попали в военкомат по итогам рейда 18.09.2025, 16:022 Пыталовские спортсмены заняли первое место на областной спартакиаде детей-инвалидов 18.09.2025, 16:000 В Пскове идёт дополнительный набор в развивающие секции
18.09.2025, 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране 18.09.2025, 15:480 Правительство просубсидирует застройщиков 390 тысяч квадратных метров жилья 18.09.2025, 15:450 «Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм» 18.09.2025, 15:410 Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН
18.09.2025, 15:360 В Псковской области уничтожат более 1400 зараженных хризантем и гвоздик 18.09.2025, 15:331 Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами 18.09.2025, 15:220 В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров 18.09.2025, 15:150 «Пресс-конференция» о развитии туризма в Псковской области. ВИДЕО
18.09.2025, 15:130 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые правила командировок 18.09.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области 18.09.2025, 14:550 Незаконную деятельность коллекторов в соцсетях пресекли псковские приставы 18.09.2025, 14:490 В Великих Луках впервые отметили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
18.09.2025, 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.09.2025, 14:420 Алексей Севастьянов назвал сомнительной идею ввести сухой закон до конца СВО 18.09.2025, 14:310 МТС подключила к 4G столицу псковского спортивного ориентирования 18.09.2025, 14:230 160 средств размещения в Псковской области числятся в федеральном реестре
18.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога? 18.09.2025, 14:070 Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами 18.09.2025, 13:590 Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Платова отметила 100-летие в Великих Луках 18.09.2025, 13:580 Владимир Кузь: Если речь идет о принятии решений, не стоит использовать ИИ
18.09.2025, 13:480 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина 18.09.2025, 13:440 Совмещенная с большой пресс-конференцией «прямая линия» Путина пройдет в декабре 18.09.2025, 13:270 Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением 18.09.2025, 13:240 Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье
18.09.2025, 13:130 Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа 18.09.2025, 13:110 Псковская область получила 50 миллионов рублей на развитие туризма 18.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 12:580 Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь
18.09.2025, 12:540 Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты  18.09.2025, 12:520 Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов 18.09.2025, 12:450 Пролетное строение моста через реку Великую Северного обхода надвинут к июлю 18.09.2025, 12:400 Наиболее популярные направления в Псковской области назвала министр туризма
18.09.2025, 12:360 Александр Котов о «Героях земли Псковской» 18.09.2025, 12:310 Псковское УФАС за полгода признало недобросовестными 16 фирм 18.09.2025, 12:250 ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева 18.09.2025, 12:190 Более 6 тысяч пассажиров уже прокатились на псковском судне «Иния»
18.09.2025, 12:130 Онлайн-выставку в честь подвига псковских разведчиков открыли в музее 18.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о туристических рекордах Псковской области 18.09.2025, 12:010 Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС 18.09.2025, 11:560 Росгвардейцы задержали псковича за кражу из магазина на улице Труда
18.09.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 11:490 Почти 500 обращений поступило в Псковское УФАС за 2025 год 18.09.2025, 11:420 Псков присоединился к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга 18.09.2025, 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове
18.09.2025, 11:270 В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны 18.09.2025, 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове 18.09.2025, 11:130 Президент предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана 18.09.2025, 11:070 Прощание с экс-первым проректором ПсковГУ Владимиром Андреевым состоится в Новоржеве
18.09.2025, 10:583 Елена Лунгу: Вейпы губят здоровье нации 18.09.2025, 10:480 На концерт «Бах и орган по-французски» приглашают псковичей 21 сентября 18.09.2025, 10:380 Выставка звучащих картин Игоря Шаймарданова открылась в Пскове  18.09.2025, 10:380 Фура с лопнувшими колесами затрудняет движение вблизи псковской деревни Неёлово
18.09.2025, 10:290 О туристических рекордах Псковской области расскажет Марина Егорова в пресс-центре ПЛН 18.09.2025, 10:200 Александр Котов: Павшие защитники живут в народной памяти и укрепляют духовную силу нации 18.09.2025, 10:090 Бесплатная экскурсия для молодёжи раскроет тайны картины Карла Брюллова об осаде Пскова 18.09.2025, 09:580 18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru