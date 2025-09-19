Как избежать налогообложения при дарении собственности и имущества, рассказал эксперт

Дарение — популярный способ передачи имущества безвозмездно, который позволяет передать свою собственность близким или другим лицам. Налоговый консультант, руководитель федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала, что дарение имущества нередко вызывает у людей много недоразумений в части налогообложения.
Надежда Нестерова раскрыла важные нюансы, которые помогут избежать лишних налоговых платежей при передаче собственности в дар.
Основная обязанность по уплате налога возникает у того, кто получает подарок. Однако здесь есть оговорка.
«Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с большинства подарков — например, с денежных средств, путёвок, иных вещей. Исключение составляют недвижимость, транспортные средства, акции, доли в компаниях», — поясняет эксперт.
Так, согласно статье 217 Налогового кодекса РФ (пункт 18.1), к налогооблагаемым подаркам относятся:
В отношении денег налог 13% не применяется, независимо от суммы подарка. Ключевым моментом в вопросах налогообложения дарения является степень родства дарителя и одаряемого.
«Если подарок исходит от близких родственников или членов семьи — налог вообще не уплачивается независимо от ценности подаренного имущества», — говорит Нестерова.
К близким родственникам относятся родители (в том числе усыновители), супруги, дети, бабушки, дедушки, внуки.
«Например, если муж дарит жене квартиру или машину — она платить ничего не должна. Дедушка подарил внуку квартиру — налог тоже отсутствует», - добавила эксперт.
Если же даритель не является близким родственником, в том числе такие родственники, как свекровь, необходимо заплатить НДФЛ в размере 13% от стоимости подарка.
Или же, например, мужчина, с которым женщина не состоит в браке, дарит автомобиль — то налог платить придётся. С подарка в виде дорогостоящей путёвки, даже если она стоит как квартира в центре города, НДФЛ не удерживается.
Кроме того, налоговая нагрузка при дарении имущества напрямую зависит от статуса дарителя и одаряемого, а также от характера подарка, пишет RuNews24.ru.
«Дарители не платят ничего, налог — ответственность того, кто получает подарок. Но с близких родственников налог не взимается с любых подарков. Знайте свои права и пользуйтесь ими грамотно», — резюмировала Надежда Нестерова.