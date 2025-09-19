Экономика

Как избежать налогообложения при дарении собственности и имущества, рассказал эксперт

Дарение — популярный способ передачи имущества безвозмездно, который позволяет передать свою собственность близким или другим лицам. Налоговый консультант, руководитель федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала, что дарение имущества нередко вызывает у людей много недоразумений в части налогообложения.

Надежда Нестерова раскрыла важные нюансы, которые помогут избежать лишних налоговых платежей при передаче собственности в дар.

«Начнём с того, что тот, кто дарит квартиру, машину и так далее, вообще ничего не платит. Это важный нюанс», — подчеркнула Надежда Нестерова.

Основная обязанность по уплате налога возникает у того, кто получает подарок. Однако здесь есть оговорка.

«Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с большинства подарков — например, с денежных средств, путёвок, иных вещей. Исключение составляют недвижимость, транспортные средства, акции, доли в компаниях», — поясняет эксперт.

Так, согласно статье 217 Налогового кодекса РФ (пункт 18.1), к налогооблагаемым подаркам относятся:

земельные участки, жилые дома, квартиры и другие объекты недвижимости;

автомобили, мотоциклы и иные транспортные средства;

ценные бумаги, акции, доли в организациях.

В отношении денег налог 13% не применяется, независимо от суммы подарка. Ключевым моментом в вопросах налогообложения дарения является степень родства дарителя и одаряемого.

«Если подарок исходит от близких родственников или членов семьи — налог вообще не уплачивается независимо от ценности подаренного имущества», — говорит Нестерова.

К близким родственникам относятся родители (в том числе усыновители), супруги, дети, бабушки, дедушки, внуки.

«Например, если муж дарит жене квартиру или машину — она платить ничего не должна. Дедушка подарил внуку квартиру — налог тоже отсутствует», - добавила эксперт.

Если же даритель не является близким родственником, в том числе такие родственники, как свекровь, необходимо заплатить НДФЛ в размере 13% от стоимости подарка.

Или же, например, мужчина, с которым женщина не состоит в браке, дарит автомобиль — то налог платить придётся. С подарка в виде дорогостоящей путёвки, даже если она стоит как квартира в центре города, НДФЛ не удерживается.

«Дарите имущество близким родственникам. Это самый простой способ избежать необходимости уплачивать налог. Оформляйте дарение официально. Подпишите договор дарения, чтобы подтвердить добросовестность сделки. Изучайте перечень подарков, облагаемых налогом. Знайте, что не облагаются деньги, ценные подарки в натуральном виде (кроме исключений), но облагаются недвижимость и транспорт. Консультируйтесь со специалистами. Каждая ситуация может иметь свои нюансы, лучше заранее получить профессиональную консультацию», — посоветовала налоговый эксперт.

Кроме того, налоговая нагрузка при дарении имущества напрямую зависит от статуса дарителя и одаряемого, а также от характера подарка, пишет RuNews24.ru.

«Дарители не платят ничего, налог — ответственность того, кто получает подарок. Но с близких родственников налог не взимается с любых подарков. Знайте свои права и пользуйтесь ими грамотно», — резюмировала Надежда Нестерова.