Экономика

На ярмарке в Псковском районе продали 65 тонн картофеля и 1,5 тонны свежего мяса

Свыше 5 тысяч человек посетили юбилейную ярмарку Псковского района, которая состоялась в минувшую субботу. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По данным комитета по сельскому хозяйству администрации Псковского района, за 7 часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия и представители личных подсобных хозяйств реализовали более 65 тонн картофеля, около 3 тонн овощей (лук, свекла, морковь, огурцы, томаты), 1,5 тонны свежего мяса разных видов (0,5 тонны говядины, 0,4 тонны свинины, 0,6 тонны курицы), более 0,6 тонны мясной и 0,8 тонны молока и молочной продукции, рыба и рыбные продукты – около 200 кг.

«Большое спасибо организаторам и гостям осенней 25-й ярмарки Псковского района за участие! Сезон сложный для всех, чья деятельность связаны с сельскохозяйственным трудом и погодой. Но благодаря упорству, самоотдаче и трудолюбию получен достойный урожай, и мы уверенно входим осенне-зимний период!» - добавила Наталья Федорова.

Ранее стали известны победители юбилейной сельхозярмарки Псковского района, которая прошла сегодня, 20 сентября.