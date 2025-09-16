Общество

Юбилейная сельхоз ярмарка прошла в Псковском районе

Юбилейная сельхоз ярмарка прошла в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ Telegram-канал

«В ходе торжественного открытия поприветствовала участников праздника и наших гостей. Поблагодарила за трудолюбие, оригинальную подачу продукции, позитивное настроение несмотря на хмурую погоду, пожелала хорошей торговли и полезных покупок! Ярмарка – это одна из мер поддержки как наших сельхозтоваропроизводителей, садоводов и огородников, так и покупателей, ведь цены на ярмарке более демократичные, чем в магазинах розничной торговли, а продукцию здесь можно найти на любой вкус!» - рассказала она.

Наталья Федорова также отметила, что, пройдя по ярмарочным рядам убедилась, что у крупных предприятий и фермерских хозяйств привезенная продукция исчисляется сотнями килограммов и даже тоннами, палатки Ветеранского подворья от каждой волости удивляют творческим подходом к оформлению, пестротой костюмов, гостеприимством и радушием.

«Удивительной красоты изделия у наших ремесленников – каждое индивидуально и передает тепло талантливых рук мастера. У пчеловодов можно приобрести практически всё – от свежайшего мёда до оригинальных восковых свечей. У торговых мест садоводов глаза разбегаются от красоты фруктов, а руки тянуться за саженцами разных сортов. Радостно видеть представителей породненного Верхнедвинского района Белоруссии, завод «ИНВЕТ» порадовал псковичей полезными изделиями для хозяйственных нужд», - написала глава района.

Также на ярмарке аграрии представили образцы мощной современной сельскохозяйственной техники, а общественники – развернули площадку для желающих участвовать в плетении масксетей и написать письмо поддержки нашим защитникам. Для маленьких посетителей была организована детская зона с мастер-классами.