Экономика

Псковичи могут проверить свои знания в зачете по финансовой грамотности

С 7 по 28 октября пройдет VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России. Это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший зачет, получит именной сертификат с личными результатами, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Младшие школьники смогут пройти задания в увлекательном интерактивном формате, а школьники 7–11 классов с 15 по 17 октября примут участие в Олимпиадном зачете, который даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» и получить льготы при поступлении в вуз.

Прохождение личного зачета займет всего до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, семейного — до 1 часа.

Подробности и регистрация — на сайте проекта.