ЦБ утвердил новый дизайн тысячерублевой купюры

ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.

Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход «Метеор».

Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.

«Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — отметила глава ЦБ.

Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка, пишет РИА Новости.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.