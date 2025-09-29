Экономика

Татьяна Фомченкова о поправках в бюджет региона и его реализации

Поправки в бюджет региона внесли на минувшей сессии областного Собрания. На что направлены миллиарды рублей и как это отразится на жизни псковичей, обсудили с депутатом Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директором гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяной Фомченковой в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

— Татьяна Александровна, на недавней сессии были приняты существенные поправки в бюджет региона. Расскажите, как прошло заседание бюджетного комитета, и в чем суть этих изменений?

— Прежде всего, нужно сказать, что самые острые проблемы, самые злободневные вопросы — это именно работа в комитетах, а не на самом заседании. После парламентских каникул комитет по бюджету всех представителей партий очень порадовал новостью о значительных поправках в наш бюджет. Я даже скажу, что это, наверное, значительнее, чем в прежние годы — это более 3,5 миллиарда рублей, и это касается каждой программы, в которых настолько широко, глубоко, точечно это прописано. Мы очень рады. Большее внимание, как всегда, уделили социальной сфере, а именно обсудили вопросы здравоохранения и обеспечения лекарственными препаратами — насущная проблема для многих жителей нашего региона, а также поговорили о лечении, поддержке участников специальной военной операции, которая сейчас немаловажна и очень значима для нас. И об образовании.

— Вы упомянули, что средства направляются, в том числе и в образование. Что конкретно получит отрасль в рамках этих бюджетных поправок?

— Повышение оплаты труда для всех бюджетников уже запланировано и принято на заседании областного Собрания. Что касается сферы образования, помимо этого, осуществляется поддержка строительства школ — в Гдове и в Пскове на улице Киселева, где мы видим значительный рост цен. Эти проекты необходимо обязательно завершить. В числе других ключевых направлений — обеспечение жильем детей-сирот, молодежные программы, а также областная грантовая политика, направленная на развитие инициатив нашей молодежи. Финансирование затронет и дорожную инфраструктуру, и модернизацию коммунальных систем.

— Это дополнительные средства, которые идут сверх запланированного? Или же плановые суммы, но увеличенные с учетом инфляции и других факторов?

— Да, есть запланированные. И сразу с учетом поправок они принимались в бюджете, и мы на них останавливались. А есть средства и сверх. То есть это и одно, и второе. Все те вопросы, которые необходимо просмотреть и заполнить до конца этого года, будут обеспечены финансами. И нужно сказать огромное спасибо нашему министерству финансов и лично губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за привлечение этих сумм в наш регион. Это большая работа, она невидимая, но большая и значимая для каждого жителя региона.

