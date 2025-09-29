Экономика

Банк России выпустит монету серии «Человек труда»

Банк России 6 октября выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда» (каталожный № 5714-0107), сообщили в пресс-службе банка.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне изображения механизатора, стоящего на подножке комбайна; вверху справа по окружности имеется надпись: «Человек труда».

Тираж монеты – 1 млн штук.

Напомним, что также идет онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей. Оно стартовало 1 октября в 10:00 мск, итоги будут подведены 14 октября.