Экономика

В России начали строить первые теплицы для бананов

Строительство первых теплиц для бананов начинается в России, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — сказала Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром 2025».

Министр также отметила, что уже получала предложения выращивать более экзотические фрукты: «Недавно к нам тут обратился человек, вот он занимается селекцией разных растений. Он говорит, слушайте, достаньте мне саженцы красного киви. Красная киви, но она никогда не произрастала в нашей стране», пишет РИА Новости.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что в России можно выращивать что угодно.

Лут после поездки в Казахстан, где она побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы, не исключила аналогичного проекта в России, при условии, что отечественному фермеру будет это выгодно. В июле правительство РФ включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России.

В интервью на ПМЭФ-2025 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказывал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.