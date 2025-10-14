Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости

Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно добиваются того, чтобы социальная политика государства опиралась на реальную поддержку работающих граждан, особенно семей с детьми, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.
В 2026 году более 7 миллионов работающих родителей, воспитывающие двух и более детей, смогут получить семейную налоговую выплату. На эту меру поддержки в бюджете Социального фонда России предусмотрено 119 миллиардов рублей, сообщил Минтруд РФ. Проект бюджета уже рассмотрен на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам.
Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, при назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства.
Получить перерасчет налога на доходы физических лиц по льготной ставке 6% смогут родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума региона, имущество соответствует установленным критериям, а у заявителя нет долгов по алиментам. Порядок учета доходов будет аналогичен назначению единого пособия.
Выплата будет производиться единовременно по итогам года. Например, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года — через портал Госуслуги, отделение Соцфонда, МФЦ или по месту проживания.
Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что новая семейная налоговая выплата — это не просто финансовая мера, а системный элемент государственной политики, направленной на поддержку трудящихся родителей и укрепление института семьи.
По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, важно, чтобы механизм социальной выплаты стал долгосрочным элементом налоговой системы, а не разовой мерой. Организация также предлагает расширить критерии участия — например, учитывать региональные особенности рынка труда и уровень занятости родителей в неполных семьях.