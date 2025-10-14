Экономика

Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости

Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно добиваются того, чтобы социальная политика государства опиралась на реальную поддержку работающих граждан, особенно семей с детьми, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

В 2026 году более 7 миллионов работающих родителей, воспитывающие двух и более детей, смогут получить семейную налоговую выплату. На эту меру поддержки в бюджете Социального фонда России предусмотрено 119 миллиардов рублей, сообщил Минтруд РФ. Проект бюджета уже рассмотрен на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, при назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства.

«В большинстве случаев для получения достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Все необходимые сведения Социальный фонд получит по каналам межведомственного взаимодействия. По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 млрд рублей. В семьях, которые получат помощь, воспитываются порядка 11 млн детей», - рассказал Антон Котяков.

Получить перерасчет налога на доходы физических лиц по льготной ставке 6% смогут родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума региона, имущество соответствует установленным критериям, а у заявителя нет долгов по алиментам. Порядок учета доходов будет аналогичен назначению единого пособия.

Выплата будет производиться единовременно по итогам года. Например, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года — через портал Госуслуги, отделение Соцфонда, МФЦ или по месту проживания.

Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что новая семейная налоговая выплата — это не просто финансовая мера, а системный элемент государственной политики, направленной на поддержку трудящихся родителей и укрепление института семьи.

«Введение семейной налоговой выплаты — это важный шаг к социальной справедливости. Сегодня трудящиеся родители зачастую несут на себе двойную нагрузку — обеспечивая и семью, и экономику страны. Государство должно возвращать им часть налоговой нагрузки в виде прямой помощи. Мы поддерживаем эту инициативу и будем добиваться, чтобы механизм её реализации был максимально прозрачным, простым и недискриминационным. Для миллионов семей это не просто деньги, это знак уважения к их труду и ответственности за будущее страны», - подчеркнул Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, важно, чтобы механизм социальной выплаты стал долгосрочным элементом налоговой системы, а не разовой мерой. Организация также предлагает расширить критерии участия — например, учитывать региональные особенности рынка труда и уровень занятости родителей в неполных семьях.