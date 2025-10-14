Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Экономика 14.10.2025 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА 16.10.2025 17:500 Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости 16.10.2025 17:200 На четвёртый день проекта «СВОй бизнес» в Пскове изучали финансовое планирование бизнеса 16.10.2025 12:480 В России назвали размер зарплаты бедных 16.10.2025 09:000 Более девяти тысяч жителей Псковской области в 2025 году уплатят налог на доходы от банковских вкладов 16.10.2025 07:450 Оплатить имущественные налоги псковичи должны не позднее 1 декабря
 
 
 
Самое популярное 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости

16.10.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно добиваются того, чтобы социальная политика государства опиралась на реальную поддержку работающих граждан, особенно семей с детьми, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своём Telegram-канале. 

В 2026 году более 7 миллионов работающих родителей, воспитывающие двух и более детей, смогут получить семейную налоговую выплату. На эту меру поддержки в бюджете Социального фонда России предусмотрено 119 миллиардов рублей, сообщил Минтруд РФ. Проект бюджета уже рассмотрен на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, при назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства.

«В большинстве случаев для получения достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Все необходимые сведения Социальный фонд получит по каналам межведомственного взаимодействия. По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 млрд рублей. В семьях, которые получат помощь, воспитываются порядка 11 млн детей», - рассказал Антон Котяков.

Получить перерасчет налога на доходы физических лиц по льготной ставке 6% смогут родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума региона, имущество соответствует установленным критериям, а у заявителя нет долгов по алиментам. Порядок учета доходов будет аналогичен назначению единого пособия.

Выплата будет производиться единовременно по итогам года. Например, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года — через портал Госуслуги, отделение Соцфонда, МФЦ или по месту проживания.

Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что новая семейная налоговая выплата — это не просто финансовая мера, а системный элемент государственной политики, направленной на поддержку трудящихся родителей и укрепление института семьи.

«Введение семейной налоговой выплаты — это важный шаг к социальной справедливости. Сегодня трудящиеся родители зачастую несут на себе двойную нагрузку — обеспечивая и семью, и экономику страны. Государство должно возвращать им часть налоговой нагрузки в виде прямой помощи. Мы поддерживаем эту инициативу и будем добиваться, чтобы механизм её реализации был максимально прозрачным, простым и недискриминационным. Для миллионов семей это не просто деньги, это знак уважения к их труду и ответственности за будущее страны», - подчеркнул Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, важно, чтобы механизм социальной выплаты стал долгосрочным элементом налоговой системы, а не разовой мерой. Организация также предлагает расширить критерии участия — например, учитывать региональные особенности рынка труда и уровень занятости родителей в неполных семьях.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 169 человек
16.10.2025, 19:200 23 нарушения при оформлении документов на зерно выявил Роспотребнадзор в Псковской области 16.10.2025, 19:010 Четверное ДТП произошло на улице Леона Поземского в Пскове 16.10.2025, 18:450 Основной период ОГЭ в 2026 году планируется с 2 июня по 6 июля 16.10.2025, 18:170 Героем нового выпуска проекта «Пастырь. Защитники Отечества» станет монах Анания
16.10.2025, 18:110 Пациент фонда «Дети-бабочки» из Пскова готовится стать машинистом несмотря на диагноз 16.10.2025, 18:050 Бал в духе XIX века пройдет в Пскове во Всероссийский день лицеиста 16.10.2025, 18:000 Приставы разъяснили псковичам, когда должнику грозит уголовная ответственность 16.10.2025, 17:500 Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости
16.10.2025, 17:400 «Три мудреца»: А судьи кто? ВИДЕО 16.10.2025, 17:390 Кубок области по гребле на байдарках и каноэ состоится на реке Великой в Пскове 16.10.2025, 17:351 Писать против ветра 16.10.2025, 17:300 Автошоу с презентацией TENET T8 устроят в псковском ТРК «Акваполис»
16.10.2025, 17:260 Псковский суд оставил под арестом гражданку Украины по обвинению в содействии терроризму 16.10.2025, 17:200 На четвёртый день проекта «СВОй бизнес» в Пскове изучали финансовое планирование бизнеса 16.10.2025, 17:100 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах ЕДГ в Псковском и Гдовском районах. ВИДЕО 16.10.2025, 17:010 День в истории ПЛН. 16 октября
16.10.2025, 16:460 Ралли, десерты и Halloween: псковичей приглашают на мероприятия в ТДЦ Fjord Plaza 16.10.2025, 16:450 Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30% 16.10.2025, 16:390 Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 18 октября 16.10.2025, 16:350 В куньинской деревне Ущицы газифицированы первые домовладения
16.10.2025, 16:270 Собаки-терапевты и открытки для пап: псковичей на выходных зовут в фонд «Защитники Отечества» 16.10.2025, 16:180 В псковском колледже искусств пройдет день открытых дверей «Профессионалитет» 16.10.2025, 16:110 Владимир Кузь о строительстве школ в Гдовском районе и о том, что волнует избирателей 16.10.2025, 16:090 Появилось видео ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове
16.10.2025, 16:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 октября 16.10.2025, 16:070 Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ 16.10.2025, 15:380 Владимир Кузь: «Гдовская аномалия» связана с большой нагрузкой 16.10.2025, 15:240 В Пскове на улице Вокзальной водитель автомашины сбил велосипедиста
16.10.2025, 15:200 Врач перечислила первые признаки дефицита витаминов 16.10.2025, 15:020 Более 240 спортсменов соберутся в Пскове на чемпионат по кудо 16.10.2025, 14:580 «Ночь искусств» пройдет в Псковском музее-заповеднике в ноябре 16.10.2025, 14:370 Прощание с псковским поэтом Анатолием Александровым состоится 19 октября
16.10.2025, 14:360 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 17 октября 16.10.2025, 14:260 Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные 16.10.2025, 14:200 Четыре человека пострадали в ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове 16.10.2025, 14:190 На ремонт псковской гимназии №27 готовы выделить более 42 млн рублей
16.10.2025, 14:060 Из-за спила угрожающих деревьев в Стругокрасненском округе отключат электричество  16.10.2025, 14:030 Короткие вертикальные сериалы предлагают посмотреть псковичам 16.10.2025, 13:540 Газовую ветку в Гдовский район будут тянуть из Ленинградской области 16.10.2025, 13:480 Семерых «новых» граждан РФ призывного возраста доставили в псковский военкомат
16.10.2025, 13:420 «Место встречи»: молодежь Пскова приглашают на дискуссии и встречу с бизнесменами 16.10.2025, 13:320 Начаты работы по демонтажу крыш в здании духовной семинарии в Пскове 16.10.2025, 13:210 Владимир Кузь: Я поддерживаю переход на одноуровневую систему управления муниципалитетами 16.10.2025, 13:180 Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Металпромгражданстрой» на 2 года
16.10.2025, 13:110 Вторая глава тыквенной саги: дачница вышла в озеро Стречино в Плюсском районе на алых парусах 16.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А судьи кто? 16.10.2025, 12:520 Полиция проводит проверку по факту вандализма на детской площадке в Пскове 16.10.2025, 12:480 В России назвали размер зарплаты бедных
16.10.2025, 12:410 Владимир Кузь: Люди устали от неразберихи и хотят видеть развитие своего района 16.10.2025, 12:310 «Три мудреца»: А судьи кто? 16.10.2025, 12:220 Органная музыка Франции и Германии прозвучит на концерте в Пскове 18 октября 16.10.2025, 12:100 Росгвардия приглашает псковичей в ОМОН, обещая от 720 000 рублей в первый год службы
16.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем 16.10.2025, 11:570 День босса празднуют в мире 16 октября 16.10.2025, 11:550 Великолучанам напомнили о возможности бесплатно привиться от гриппа 16.10.2025, 11:470 МегаФон создал специальное предложение для многодетных семей
16.10.2025, 11:440 С задержкой рейса на восемь и более часов сталкивались 88% россиян — аналитики 16.10.2025, 11:370 Псковский филиал университета ФСИН приглашает на день открытых дверей 18 октября 16.10.2025, 11:320 День лицеиста отметили праздничным фестивалем в псковской библиотеке 16.10.2025, 11:280 Археологический центр предлагает псковичам отгадать предназначение бронзовой находки
16.10.2025, 11:230 Названы победители фестиваля «Мой Пушкин» в «Михайловском» 16.10.2025, 11:200 Очередной этап военных учений проходит на полигоне «Завеличье» 16.10.2025, 11:090 Псковичка стала лауреатом всероссийской премии «Гордость нации — 2025» 16.10.2025, 11:020 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах ЕДГ в Псковском и Гдовском районах
16.10.2025, 10:590 Монах Псково-Печерского монастыря Исидор скончался на 54-м году жизни 16.10.2025, 10:490 Шестнадцатую областную спартакиаду вузов выиграла команда ПсковГУ 16.10.2025, 10:340 Мнимые менеджеры по инвестициям выманили у псковичей более 3 млн рублей 16.10.2025, 10:310 До 12 лет грозит «закладчику», распространявшему эфедрон в Пскове
16.10.2025, 10:180 Якушев отметил роль женщин в деятельности «Единой России» 16.10.2025, 10:120 Набор в развивающие секции Пскова продолжается 16.10.2025, 10:110 Фальшивую купюру обнаружили в финансовом учреждении Великих Лук 16.10.2025, 10:010 В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных клиентом карт
16.10.2025, 09:530 «Газель» сгорела в опочецкой деревне Высокое 16.10.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Меняется ли подход государства к учителям? 16.10.2025, 09:000 Более девяти тысяч жителей Псковской области в 2025 году уплатят налог на доходы от банковских вкладов 16.10.2025, 08:400 Доля трафика поисковых систем в 2025 году сократилась на 25%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru