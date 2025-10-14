Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Нам любые дОроги дорОги...
Гений уездного города
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Экономика 14.10.2025 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА 18.10.2025 13:400 В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт» 18.10.2025 12:250 В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес» 17.10.2025 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025 14:080 Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен 17.10.2025 11:460 В Великих Луках прошёл профориентационный тур для соотечественников
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:482 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт»

18.10.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

В псковском центре «Мой бизнес» прошел финал регионального этапа грантовой программы «Серебряный старт». Программа направлена на помощь в реализации своего собственного дела для людей в возрасте 60+, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. 

Фотографии регионального центра «Мой бизнес»

На заключительной встрече участники программы представили свои бизнес-идеи, которые генерировали в течение всего образовательного тренинга. Активную помощь в составлении презентации оказали студенты-волонтеры института права экономики и управления ПсковГУ.

Каждая презентация была уникальной и эмоциональной: одни бизнес-проекты носили образовательный, патриотический, познавательный и исторический характеры, другие были направлены на развитие творчества.

Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри выступили партнеры программы и представители общественных объединений.

Победителя конкурса определили единогласно, ей стала Вера Горина с проектом «Цифровые технологии для старшего поколения «Шаг навстречу». Этот проект направлен на обучение людей «серебряного возраста» в области цифрового знания. Вера Горина получила сертификат на грант в размере 150 тысяч рублей.

По оценке жюри, второе место разделили две участницы — Татьяна Васильева с проектом «Интернет-эко-ателье «Перешей-ка» и Алла Фомченко с проектом «Куклы как ароматерапия».

Третье место завоевал проект Марины Михайловой «И снесла им курочка яичко…».

Все проекты были отмечены подарками от федеральных и региональных партнёров и специальными призами от центра «Мой бизнес».

В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Серебряный старт», где будут представлены финалисты региональных этапов со всей России.

Организатор программы — Минэкономразвития России, оператор — национальное агентство «Мой бизнес». Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 233 человека
18.10.2025, 14:450 Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 18.10.2025, 14:250 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Пскове 18.10.2025, 14:150 70-тонный камень для постамента памятника князю Довмонту привезли в Псков 18.10.2025, 14:000 В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
18.10.2025, 13:400 В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт» 18.10.2025, 13:280 Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет 18.10.2025, 13:200 Выдра Барни из псковского подворья «Птичий дворик» переехала в новый вольер 18.10.2025, 12:550 В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем
18.10.2025, 12:520 Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове 18.10.2025, 12:460 На Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М 18.10.2025, 12:250 В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес» 18.10.2025, 12:040 На погоде в СЗФО на выходных будет сказываться влияние антициклона с Балтики
18.10.2025, 11:550 Музей «Пушкинская деревня» представили на международной конференции в Таврическом дворце 18.10.2025, 11:500 «Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита 18.10.2025, 11:060 В Госдуме ответили, может ли иностранец получать пенсию в России 18.10.2025, 10:460 «Мой ребенок совсем не читает!». Знакомо?
18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025, 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025, 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове
18.10.2025, 09:210 Определены нормы написания слова интернет 18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове 17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе 17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж
17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове 17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025»
17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове 17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристской навигации установили в Пушкинских Горах 17.10.2025, 19:000 Выставка Псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове
17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 18:200 Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября 17.10.2025, 18:000 Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия 17.10.2025, 17:400 Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени
17.10.2025, 17:220 День в истории ПЛН. 17 октября 17.10.2025, 17:180 «Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО 17.10.2025, 17:170 Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики 17.10.2025, 17:150 Психолог дал псковичам советы перед свиданием
17.10.2025, 17:130 Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3  17.10.2025, 17:080 Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан 17.10.2025, 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025, 17:010 «Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого
17.10.2025, 16:560 Мусор загорелся на балконе на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 17.10.2025, 16:540 Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно 17.10.2025, 16:530 Фотофакт: Антитеррористические учения проводят в Новосокольниках 17.10.2025, 16:510 Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
17.10.2025, 16:450 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц. ВИДЕО 17.10.2025, 16:390 СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата 17.10.2025, 16:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 октября 17.10.2025, 16:280 Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе
17.10.2025, 16:220 Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин 17.10.2025, 16:130 Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра 17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 16:060 «Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга 
17.10.2025, 15:580 «Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку? 17.10.2025, 15:560 Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове 17.10.2025, 15:530 Ограничение движения на улице Луговой в Пскове продлили до 24 октября 17.10.2025, 15:430 Математический кабинет имени Ковалевской открыли в Великолукском медколледже
17.10.2025, 15:400 Антон Мороз: Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города 17.10.2025, 15:360 Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе 17.10.2025, 15:290 Вдова псковского священника поделилась впечатлениями от встречи с Путиным 17.10.2025, 15:260 В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
17.10.2025, 15:190 Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье 17.10.2025, 15:140 Свыше 130 тысяч человек в Псковской области уже вакцинировались от гриппа 17.10.2025, 15:130 Помощь без формальностей: псковичам назвали принципы работы фонда «Защитники Отечества» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!»
17.10.2025, 15:050 В Пскове завершилось обучение инспекторов ФСИН 17.10.2025, 15:011 Фотофакт: Движение перекрывают на площади Победы в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 17.10.2025, 14:520 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в титульной фотосессии
17.10.2025, 14:490 Осенний фестиваль профессий для школьников пройдет 20 октября в Пскове 17.10.2025, 14:450 Менее чем за неделю на Солнце зарегистрировали 87 вспышек 17.10.2025, 14:310 Сотрудники спортшколы «Экспресс» вышли на субботник в Великих Луках 17.10.2025, 14:270 Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru