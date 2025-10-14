Экономика

В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт»

В псковском центре «Мой бизнес» прошел финал регионального этапа грантовой программы «Серебряный старт». Программа направлена на помощь в реализации своего собственного дела для людей в возрасте 60+, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии регионального центра «Мой бизнес»

На заключительной встрече участники программы представили свои бизнес-идеи, которые генерировали в течение всего образовательного тренинга. Активную помощь в составлении презентации оказали студенты-волонтеры института права экономики и управления ПсковГУ.

Каждая презентация была уникальной и эмоциональной: одни бизнес-проекты носили образовательный, патриотический, познавательный и исторический характеры, другие были направлены на развитие творчества.

Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри выступили партнеры программы и представители общественных объединений.

Победителя конкурса определили единогласно, ей стала Вера Горина с проектом «Цифровые технологии для старшего поколения «Шаг навстречу». Этот проект направлен на обучение людей «серебряного возраста» в области цифрового знания. Вера Горина получила сертификат на грант в размере 150 тысяч рублей.

По оценке жюри, второе место разделили две участницы — Татьяна Васильева с проектом «Интернет-эко-ателье «Перешей-ка» и Алла Фомченко с проектом «Куклы как ароматерапия».

Третье место завоевал проект Марины Михайловой «И снесла им курочка яичко…».

Все проекты были отмечены подарками от федеральных и региональных партнёров и специальными призами от центра «Мой бизнес».

В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Серебряный старт», где будут представлены финалисты региональных этапов со всей России.

Организатор программы — Минэкономразвития России, оператор — национальное агентство «Мой бизнес». Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».