Экономика

Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин дал оценку текущему экономическому году и поделился прогнозами на будущее в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Собственной персоной». По его словам, ожидания предпринимателей относительно сложности 2025 года оправдались.

«Времена непростые. Были, конечно, более легкие, когда предприниматели чувствовали себя гораздо более свободными и развивали свой бизнес, увеличивая количество выпускаемой продукции, оказываемых услуг и всего того, что они делали. Конечно, с определенного времени ситуация усложнилась и сейчас, в этом году и в наступающем 2026, тоже будут трудности», — заявил Юрий Сорокин.

Одной из ключевых проблем бизнесмен назвал грядущие изменения в налоговом законодательстве: «Все прекрасно знают, что изменяется налоговое законодательство, в частности, юридическим лицам и по нашей организации будет на 2% увеличено НДС. Это, конечно, усложняет ситуацию».

Несмотря на объективные трудности, Юрий Сорокин призвал коллег-предпринимателей не поддаваться панике и продолжать работать, напомнив о самой сути предпринимательской деятельности. По его словам, именно эта непрекращающаяся работа мысли и действий позволяет бизнесу выживать даже в самые сложные времена.

«Предприниматель отличается от обычного гражданина тем, что он все время думает, что же сделать, как сделать лучше, как получить прибыль. Поэтому я не могу остановиться, мы не можем остановиться. И я другим не знаю, чем заниматься. Поэтому пока я двигаюсь, буду производить продукцию. Это мое кредо, это моя жизнь, и я по-другому не умею», — отметил гость студии.

Резюмируя свой взгляд на экономические вызовы, бизнесмен высказал осторожный оптимизм, основанный не на ожидании помощи от государства, а на уверенности в способности бизнеса к адаптации.

«Поэтому несмотря на те трудности, которые были, мы их преодолеваем, стараемся работать с максимальной эффективностью, чтобы сохранить коллектив и те объемы продукции, которые мы выпускаем», — заявил Юрий Сорокин.

Таким образом, основной посыл одного из ведущих промышленников Псковской области сводится к тому, что несмотря на объективно сложную экономическую ситуацию и рост фискальной нагрузки бизнес должен и будет искать внутренние резервы для развития, руководствуясь принципом «двигаться вперед, несмотря ни на что».