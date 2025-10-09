Экономика

«Дневной дозор»: Выживет ли малый и средний бизнес в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Выживет ли малый и средний бизнес в России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В большинстве стран мира с развитой экономикой малый и средний бизнес – «курица, которая несет золотые яйца»: платит налоги и создает большое количество рабочих мест. Власти эту «несушку» всячески оберегают, потому что за счет нее формируется тот самый средний класс, значительная прослойка общества, которая показывает, что это социально развитое государство, общество благоденствия.

В России с каждым годом роль малого и среднего бизнеса сокращается, это фиксируют и многие экономисты. Всё меньше желающих идти работать в реальный сектор экономики, открывать свое дело. А вот количество желающих работать в бюджетной сфере всё больше, что неудивительно, присосаться к бюджетной кормушке проще, чем нести на себе все риски частного предпринимательства. Малый и средний бизнес страдает от частых изменений в системе налогообложения, от постоянных проверок, бюрократизации отчетности и прочих трудностей. Зарабатывать бизнесмену становится всё сложнее, с учетом общего ухудшения экономической ситуации в стране.

С 1 января 2026 года в силу вступят поправки в Налоговый кодекс, которые изменят патентную систему налогообложения для малого бизнеса. Индивидуальным предпринимателям на патентной системе налогообложения запретят открывать магазины и заниматься грузоперевозками. Помимо этого, необлагаемый НДС лимит дохода для самозанятых снизят с 60 до 10 миллионов рублей в год. И это только те новации во взаимоотношениях государство-малый бизнес, которые на слуху.

Как изменения в Налоговом кодексе повлияют на малый и средний бизнес? Выживет ли он в России? Оказывается ли малому и среднему бизнесу господдержка, или спасение утопающих — дело рук самих утопающих? Эти вопросы мы зададим представителям среднего и малого бизнеса и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Государство не оставляет малый и средний бизнес один на один с их проблемами, говорит руководитель центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук. Она рассказала о проектах и мерах поддержки, которые направлены на помощь малому и среднему бизнесу России.

Фото: центр «Мой бизнес» / Псковская область

«В настоящее время центром поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" осуществляется поддержка экспортно-ориентированных предприятий Псковской области. Мы уже открыли ряд заявок на участие в бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях, например, в этом году планируется такое, как "Продэкспо-Минск". Мы организуем коллективный стенд. Финансирование осуществляется за счёт центра поддержки экспорта. Бизнес-миссии планируются в Армению, в Казахстан, сейчас собираемся в Абхазию и, возможно, ещё будет Сербия. Более того, центр поддержки экспорта может оказывать поддержку экспортно-ориентированным предприятиям региона, такую как софинансирование логистики, то есть поставки своего товара для иностранных партнёров. Мы также можем финансировать сертификацию, необходимую для международной торговли. Мы можем помогать компаниям размещаться на электронных иностранных торговых площадках. И масса других мероприятий, которые нацелены конкретно на то, чтобы наши компании выходили на иностранные рынки и могли находить достаточно хороших партнёров. Идёт финансирование 2025 года. Планов очень много. В принципе, у нас заявительный порядок. То есть компании при необходимости могут посмотреть услуги, которые мы предоставляем на сайте. Организации могут обратиться к нам в центр за помощью, и мы, естественно, оказываем консультационную поддержку во всех направлениях. Точно так же можем указать финансовые лимиты, они достаточно существенные у нас».

Это не единственные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. О льготных микрозаймах, информационных мероприятиях и о других мерах поддержки предпринимателей рассказала заместитель директора центра «Мой бизнес» по специальным проектам Наталья Папишина.

«В псковском центре "Мой бизнес" доступно несколько видов поддержки. Финансовая – это предоставление льготного микрозайма с пониженной процентной ставкой, с обязательным залоговым обеспечением. Сумма микрозайма от 30 тысяч до 5 миллионов рублей. Также у нас можно получить консультации по открытию собственного дела, по вопросам ведения и расширения бизнеса. Мы предлагаем различные бесплатные информационные и образовательные мероприятия, участие в форумах, мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях. В настоящий момент мы проводим образовательную программу "Серебряный старт" для людей зрелого возраста. В ближайшее время, в конце октября, пройдет ряд мероприятий в рамках Недели креативной экономики».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев считает, что в связи с законодательными новациями грядут серьезные изменения, которые окажут влияние на весь рынок услуг и товаров. Налоговая нагрузка на бизнес сильно вырастет, особенно это коснется тех, кто решит перейти с патентной на упрощенную систему налогообложения. Также Аркадий Мурылев сообщил, что в большей степени пострадает микробизнес, по его оценке, в регионе он и так не сильно развит, и грядущие изменения вряд ли поспособствуют его росту. Он также назвал основные проблемы, на которые жалуются представители малого и среднего бизнеса.

«Те предприниматели, с кем общаюсь, все выражают свою обеспокоенность принятием данных изменений. И, конечно же, ни один из них при разговоре не сказал, что это благотворно повлияет на развитие инвестиций в экономику и вообще на развитие всего бизнеса. Особенно, конечно, беспокоит эта ситуация микробизнес, который у нас не совсем развитый. Поэтому, конечно же, это будет серьёзное изменение, которое повлияет на весь рынок и услуг, и товаров, потому что действительно налоговая нагрузка у многих вырастет в разы. Особенно у тех, кто перейдёт с патентной системы налогообложения на упрощенку. И, соответственно, в том числе и применяя НДС. Мы говорим про микробизнес. По патентам у нас грузоперевозки и стационарная торговля перестанут использовать патент. Соответственно, им придётся выбирать другие системы налогообложения. Соглашусь, что стоимость патента по этим видам деятельности действительно, может быть, не соответствует тем нагрузкам, которые должны быть, но тут можно было бы применить другую меру, по моему мнению, просто лишь увеличить стоимость патентов, коэффициенты и тому подобное».

По мнению экс-председателя регионального отделения «Опоры России» Валерия Лесникова, надежды на светлое будущее для малого и среднего бизнеса практически нет. По его словам, вскоре все ИПшники «уйдут в тень». Валерий Лесников считает, что «доить» средства на нужды страны с представителей малого и среднего бизнеса — не самая лучшая идея, он уверен, есть более эффективные способы пополнения пустеющей федеральной казны.

«Сегодня малый и средний бизнес бурлит по всей стране в связи с новыми изменениями в Налоговом кодексе, системе налогообложения. Я так понимаю, что государство предполагает, что малого бизнеса у нас нет. Перспективы плохие, потому что на самом деле мотивация у предпринимателей уменьшается в связи с изменением системы налогообложения, потому что в малом бизнесе занято очень большое количество нашего активного населения по сравнению с периодом, например, 15–20 лет назад. Люди поверили в то, что малый бизнес может развиваться. Пришли в этот малый бизнес, мы их затягивали последние 20 лет. Результат? Что такое 10 миллионов оборот? Не доходная часть, а оборот в год. Если после 10 миллионов будет дополнительный НДС, это как было у нас раньше, на заре предпринимательства: налог с продаж. Мы должны понимать, что часть совсем малого бизнеса, и в том числе, может быть, даже где-то и самозанятых, если их уберут, опять идёт в тень. И вообще ничего платить не будет. Не будет ничего делать. Каков будет результат, очень сложно сказать. Мы же не знаем. Государство хочет больше налогов собрать. Мы понимаем внешние условия, но я считаю, что, может быть, это нужно сделать не с малого бизнеса. У нас же есть другие виды и способы получения дополнительных средств. В конце концов, было очень интересное предложение, я тут прочитал, можно в Китае займ взять, небольшой процент, если нужно на сегодняшний день финансировать нашу внешнюю ситуацию. А не малый бизнес загробить на корню».

Псковского ресторатора, руководителя группы компаний «Ресторанный партнер» Андрея Филатова очень огорчает, что многие предприниматели, вложившие последнее, что у них было, в развитие своего маленького дела, которое, может быть, не приносит больших доходов, но дает им средства для существования, из-за постоянных изменений подходов в налоговой политике и законодательной чехарды могут потерять свой бизнес. По мнению Андрея Филатова, для малого и среднего бизнеса наступают темные времена. Ресторатор сожалеет о том, что сегодня государство упускает возможность дать маленьким предпринимателям вырасти до большого бизнеса, значимого для экономики России.

«Мне кажется, тот период, когда внешние обстоятельства заставляют государство думать в первую очередь о внешнем контуре, а внутренний — менее для него привлекательный. Я путешествовал по России от Пскова до Дальнего Востока: Омск, Сибирь - там все нормально с экономикой, потому что она работает на военную экономику. И у них сегодня все хорошо, и малый бизнес держится за счёт того, что обслуживает те доходы, которые получают на заводах, которые работают в три смены. А мы - территория туризма, мы - территория получения денег из бюджета, поэтому нам хуже всех делать свой бизнес. Когда приезжают к нам люди из столицы, удивляются, как мы вообще здесь выживаем при тех высоких ценах в магазинах или на рынке, и зарплата у нас маленькая у всех. Экономическая ситуация будет ухудшаться у нас. И все прекрасно понимают, что если будет жёсткая фискализация, вытащат всех на поверхность, то многие, конечно, уйдут в тень. Это однозначно. То есть они будут незаконопослушными гражданами. То есть они не будут платить налоги. И это обидно. Потому что сейчас 14 миллионов самозанятых вытащили. И хотели, чтобы они стали частными предпринимателями в будущем. Я боюсь, что частные предприниматели сейчас уйдут в самозанятые. Для того, чтобы хотя бы сохранить какую-то часть своих доходов, и многие откажутся на этот промежуток времени. Что-то строить мы уже не планируем, потому что нет такой возможности кредитования, чтобы развиваться. То есть это стагнация, которая сегодня существует. Мы получаем деньги только от туристов, а псковичи, к сожалению, доходами не богаты».

Директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Юрий Сорокин рассказал о том, какую роль играют налоги как для федерального бюджета, так и для бюджета региона. По мнению Юрия Сорокина, сегодня, когда наша страна находится в условиях военной операции и в противостоянии с Западом, делать какие-то долгосрочные прогнозы неразумно, но говорить о том, что для малого и среднего бизнеса наступают темные времена - не стоит.

«Любые деньги, которые собирает бюджет, расходуются на благо граждан. Например, есть подоходный налог — собирается в региональный бюджет, как и налог на прибыль. НДС - наиболее значимый, все мы с вами его платим, он идет в федеральный бюджет. Мы все должны понимать, что страна находится в сложных условиях - идет специальная военная операция, вводятся все новые санкции против России. И сейчас делать прогнозы - неблагодарное дело, потому что спрогнозировать что-либо очень трудно. В обычных экономических условиях можно какие-то делать прогнозы. А в таких условиях, когда много факторов не от нас зависит, что можно предположить? Насчет самозанятых я прочитал, что до 2028 года менять ничего не будут. А вы представляете, что такое сегодня 2025 и 2028 год? Кто может такие далекоидущие прогнозы делать? Я думаю, что еще год назад в правительстве не думали, что нужно будет увеличивать ставку НДС до 22 процентов, а теперь приходится на это идти. Мы будем жить в тех новых условиях, которые правительство нам устанавливает. Оно это делает не для того, чтобы осложнить нам жизнь. Это все вынужденные действия. Мы, бизнесмены, занимаемся предпринимательской деятельностью в любых условиях. За нашими плечами остаются коллективы. Мы умеем оказывать услуги, производить продукты. И мы это будем делать, только смерть может нас остановить. Я лично ни о чем не переживаю, ничего не боюсь».

Государство постоянно играет с малым и средним бизнесом по своим правилам, меняя их, что называется, по ходу игры. Очевидно, что такая ситуация предпринимательское сообщество не устраивает, и многие наши собеседники без оптимизма смотрят в будущее малого и среднего бизнеса. Многие респонденты отметили, что условия, которые создаются для индивидуальных предпринимателей, среднего и малого бизнеса, далеки от тех, которые бы способствовали их развитию. В таких условиях выходов у малого и среднего бизнеса два: прекращение деятельности или уход в «серую зону» экономики. Очевидно, что ни один из этих вариантов не поможет пополнить истощенную расходами казну.

Александра Братчикова