Экономика

За полгода количество пенсионеров в России уменьшилось почти на 300 тысяч

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года, пишет РИА Новости.

Из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона, а неработающих — 33,308 миллиона.

Напомним, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие.