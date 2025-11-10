Экономика

Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры

«Основной наш контингент - это те, кто хочет начать предпринимательскую деятельность, хочет обратиться за грантом или уже попробовал заниматься сельским хозяйством и хочет дальше развиться», - сообщила директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Полина Золина на пресс-конференции, посвященной поддержке псковских аграриев, которая прошла 12 ноября в пресс-центре ПЛН.

По ее словам, наибольшее количество обращений - в начале года, когда объявляются конкурсы на получение грантов. «В этом году на семинаре, посвященном тому, как оформить и подать документы на грант, присутствовало порядка 100 человек. Теперь подать заявку на получение гранта можно только в электронном виде. Это технически достаточно просто, но для тех, кто никогда этого не делал, представляет определенные трудности. И, как все непривычное, вызывает вопросы и даже страхи», - пояснила Полина Золина.

Однако, по словам директора центра компетенций, оформление документов для получения гранта - это «доступная история. «Из тех 100 человек, которые были на семинаре, заявки подали 36. Это хороший процент», - отметила гостья студии.

Напомним, что для начинающих фермеров предусмотрена поддержка в рамках грантового конкурса «Агростартап». В этом году в Псковской области на финансирование этого направления направлено 47 млн рублей.