Экономика

Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт

«Фестивали, ярмарки - это здорово. Во-первых, люди видят, что в регионе производится. Во-вторых, такие события, как «Виноград», где наши фермеры продавали и сыры, и сидры, создают для них понимание о том, как должна быть подана продукция для того, чтобы её купили», - такое мнение высказала директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Полина Золина на пресс-конференции, посвященной поддержке псковских аграриев, которая прошла 12 ноября в пресс-центре ПЛН.

По ее словам, фермерская продукция может быть замечательной, но ее нужно грамотно презентовать. «И наши производители начинают понимать, что нужна упаковка, маркировка продукции, терминал, чтобы людям было удобно. Также стараются задействовать соцсети, чтобы люди могли почитать, откуда это всё берётся», - сказала Полина Золина.

Также директор Центра компетенций сообщила: участники ярмарок и фестивалей отмечали, что такие мероприятия дают «очень хороший отклик — и финансовый, и в части узнавания продукции».

Впереди псковичей и гостей города ждет рождественская ярмарка на улице Пушкина. «Конечно, на Рождество ждут наших фермеров. В соцсетях тоже будет много предложений: рождественские наборы сыров, колбас в красивых упаковках. Всё, что можно — все это будет», - добавила Полина Золина.