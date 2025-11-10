Экономика

Участники программы «СВОй бизнес» завершили обучение и представили свои проекты губернатору

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей, которые прошли обучение по федеральной образовательной программе «СВОй бизнес», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил участников образовательного модуля с успешным прохождением обучения и поблагодарил их за смелость и вовлеченность в проектную деятельность, а также за готовность получать новый опыт.

«Наша общая задача — дать вам профессиональные и практические навыки, экспертную поддержку, помочь открыть бизнес и сопроводить его на начальном этапе», — обратил внимание Михаил Ведерников. Отдельно губернатор отметил, что знакомство с бизнес-индустрией для ветеранов спецоперации является одним из эффективных инструментов поддержки в начале предпринимательской деятельности и саморазвития в гражданском секторе в целом.

В продолжение встречи участники программы «СВОй бизнес» поделились впечатлениями от пройденного бизнес-интенсива. За пять дней в рамках образовательного модуля состоялись лекции и тренинги, были организованы посещения действующих предпринимателей и знакомства с их бизнесом изнутри.

В этот день будущие бизнесмены смогли представить губернатору свои проекты, которые они хотели бы воплотить в жизнь. Направления самые разные: организация отдыха для детей и спортивного досуга, пошив одежды для спортсменов, благоустройство придомовых территорий, услуги, организация косметологического кабинета и другие. С представленными проектами также познакомились представители федеральной программы «Время героев» и несколько участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», которые присутствовали на встрече.

Так, Ольга Пустовая — действующий предприниматель — рассказала о развитии своего небольшого бизнеса и открытии современной экологичной игровой студии для детей. По ее словам, образовательная программа была очень полезна, актуальна и помогла разобраться во многих тонкостях ведения собственного дела.

Другой участник проекта — Александр Борисенко, который также участвует в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской», поделился идеей создания в регионе предприятия по переработке мусора. Он отметил, что задумка появилась еще 10 лет назад, и сейчас, наконец, появилась возможность оформить ее в реальный проект.

Авторы проектов поблагодарили организаторов программы «СВОй бизнес» за уникальный шанс, который позволил попробовать себя в роли начинающего бизнесмена.

Михаил Ведерников, в свою очередь, положительно оценил проекты и инициативность собравшихся, по некоторым инициативам внес свои предложения.

«Начинать свое дело всегда непросто. Можете обращаться и в центр "Мой бизнес“, в "Опору России“, в фонд "Защитники Отечества“ и в профильное министерство. Будем сопровождать», — заключил губернатор.

Напомним, программа по предпринимательству «СВОй бизнес» реализуется при поддержке правительства Псковской области партией «Единая Россия», объединением «Опора России» и Корпорацией МСП. Проект направлен на формирование и развитие у участников СВО и членов их семей предпринимательских компетенций, необходимых для успешного старта и ведения собственного бизнеса.