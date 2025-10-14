Псковcкая обл.
Экономика

В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес»

18.10.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «Единой России» «СВОй бизнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, образовательные курсы прошли по партпроекту «Предпринимательство». 

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Участники проекта за неделю образовательного интенсива изучили федеральные и региональные меры поддержки, узнали о банковских мерах содействия бизнесу, составили дорожную карту развития своего дела и в заключительный день работы курса презентовали свои бизнес-проекты.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Алексей Севастьянов подчеркнул, что за неделю участники проекта «СВОй бизнес» получили хороший фундамент и основу знаний предпринимательской деятельности: «Предпринимательство – это постоянное самосовершенствование, партия в шахматы. Это непросто, но, думаю, что для вас это по силам». Он выразил благодарность участниками за то, что решились окунуться в программу, погрузились и почерпнули все, что можно для себя. Отдельное «спасибо» он сказал организаторам и пожелал всем удачи. 

По окончании обучения слушатели получили не только именные сертификаты, памятные подарки от организаторов, но и обрели единомышленников, уверенность в своих силах.

«Я свечусь», – коротко и эмоционально прокомментировал пройденный курс его участник Александр Борисенко. Он назвал курс феноменальным. «Никто из нас не ожидал такого тотального погружения. В течение пяти дней с утра до вечера мы получили великое множество знаний, которые хочется применить на практике здесь и сейчас», – сказал ветеран. 

 

Напомним, «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в феврале 2025 года объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес». Образовательный курс для участников СВО проходит по партпроекту «Предпринимательство» и реализуется в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды в регионе. Программу уже успешно реализовали в Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской, Челябинской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других. До конца года проект охватит более 40 регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
