Экономика

Суд прекратил производство по признанию компании «Евро-Керамика Печоры» банкротом

Суд прекратил производство по заявлению Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Евро-Керамика Печоры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: euro-ceramica.net

Как следует из позиции налоговой службы, на текущий момент задолженности по обязательным платежам в бюджет РФ у общества не имеется, ранее (по состоянию на сентябрь 2025 года) задолженность составляла более 11 млн рублей.

Напомним, ранее Арбитражный суд Псковской области признал общества с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика», «Евро-Керамика Печоры» и «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами и взыскал с них задолженность в сумме 637 328 720,13 рубля.

Производство керамических плит и плиток ООО «Ресурскапитал» в Печорах после этого закрыли.

Сотни сотрудников завода оказались безработными. Согласно данным областного кадрового центра, в августе текущего года за содействием в поиске работы обратились 270 из них, официально зарегистрированными безработными стали 127 человек, лишь 12 смогли быстро найти новую работу.