Экономика

Суд взыскал с ООО «Ресурскапитал» задолженность в размере 637 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области признал общества с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика», «Евро-Керамика Печоры» и «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами и взыскал с них задолженность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд взыскал с ООО «Ресурскапитал» в соответствующие бюджеты Российской Федерации задолженность в сумме 637 328 720,13 рубля, включая недоимку по налогам в размере 407 907 930,79 рубля, пени в размере 223 155 079,34 рубля, а также штрафы в размере 6 265 710 рублей.

В обоснование заявленных требований налоговый орган указывал, что для уклонения от уплаты налоговой задолженности ООО «Евро-Керамика Печоры» после вынесения судебного акта о признании ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «Евро-Керамика» зависимыми, аффилированными лицами повторно перевело деятельность на вновь созданную организацию - ООО «Ресурскапитал».

Напомним, что ранее суд частично снимал арест со счетов ООО «Ресурскапитал».

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В январе стало известно, что организация «Евро-Керамика Печоры» перевела свою деятельность на вновь созданную организацию для избежания долга в размере более чем 600 млн рублей.