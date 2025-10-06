Экономика

Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд

Суд принял к производству заявление Федеральной налоговой службы Российской Федерации о признании несостоятельным (банкротом) компании «Евро-Керамика Печоры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: euro-ceramica.net

Как указывает налоговая служба, по состоянию на сентябрь 2025 года, общество имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 11 285 862,48 рубля, в том числе 8 249 427,21 рубля – основной долг, 3 031 881,27 рубля – пени, 3 154 рубля – государственная пошлина, 1 400 рублей – штрафы.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности общества является производство керамических плит и плиток.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 11 ноября 2025 года (дело № А52-4633/2025).

Напомним, ранее Арбитражный суд Псковской области признал общества с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика», «Евро-Керамика Печоры» и «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами и взыскал с них задолженность в сумме 637 328 720,13 рубля.

Сотни сотрудников завода оказались безработными. Согласно данным областного кадрового центра, в августе текущего года за содействием в поиске работы обратились 270 из них, официально зарегистрированными безработными стали 127 человек, лишь 12 смогли быстро найти новую работу.